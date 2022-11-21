Поставки нефти из РФ в Северную Европу упали ниже 100 тысяч баррелей в сутки.

За две недели до вступления в силу санкций Евросоюза Россия уже потеряла более 90% своего рынка нефти в северных странах ЕС, который ранее был опорой поставок с балтийских и арктических терминалов.

За четыре недели до 18 ноября Россия отправляла всего 95 тысяч баррелей нефти в день в Роттердам - единственное оставшееся европейское направление за пределами Средиземноморского/Черноморского бассейна, пишет Bloomberg.

В феврале, напоминает издание, ежедневный объем поставок российской нефти на этом направлении составлял более 1,2 миллиона баррелей. Такие государства, как Литва, Франция и Германия, прекратили морской импорт нефти из РФ несколько месяцев назад, а Польша последовала их примеру в сентябре.

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Отмечается, что три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах России, сейчас направляется в Азию. Индийские нефтепереработчики скупают нефть, чтобы воспользоваться льготным периодом, предлагаемым США и Великобританией. Этот период освобождает от санкций нефть, которая будет загружена до вступления запрета в силу 5 декабря, и если она будет доставлена до 19 января.

Ожидается, что страны G7 назовут предельные цены на российскую нефть уже в эту среду. Грузы, купленные по ценам выше этого уровня, потеряют доступ к европейским и британским судам, страховым и другим услугам.

Общий объем поставок нефти из России упал до 9-недельного минимума в 2,67 млн ​​баррелей в день за семь дней до 18 ноября. Недельные доходы Кремля от торговли нефтью упали до самого низкого уровня с начала января - $109 миллионов. При этом средний доход за четыре недели до 18 ноября снизился на $3 млн, до $127 млн и стал самым низким с февраля.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны упал до самого низкого уровня за год, составив в среднем 569 тысяч баррелей в день за 28 дней до 18 ноября. Эти цифры не включают поставки в Турцию, куда направляется более 300 тысяч баррелей российской нефти в день уже шестую неделю. Это более чем в три раза превышает объем, который обычно наблюдался до вторжения российских войск в Украину, и ожидается, что страна останется важным пунктом назначения для российской нефти после вступления в силу санкций ЕС 5 декабря.

Эмбарго на российскую нефть

В конце мая этого года из-за лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее. А уже 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Тем временем, США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Напомним, что идея введения предельных цен на российскую нефть была предложена на саммите лидеров G7 в конце июня.

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