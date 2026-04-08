Есть ли заговор среди АЗС: глава АМКУ ответил, почему рекордно растут цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины не обнаружил доказательств сговора на рынке топлива. Подорожание объясняют рядом экономических факторов, при этом сами операторы заявляют о готовности к снижению цен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.
"Антимонопольным комитетом Украины на основании проанализированных данных не зафиксировано, по состоянию на сегодня, доказательств сговора участников рынка относительно повышения цен. Рынки нефтепродуктов в нашей стране являются нерегулируемыми. Ценообразование свободное и рыночное. Доли участников рынка полностью исключают их монополизацию", – сказал Кириленко.
По его словам, нынешний рост цен носит комплексный характер и обусловлен прежде всего рыночными факторами. Речь идет об увеличении спроса на фоне сокращения предложения, удорожании закупок топлива и ожидании дальнейшего роста его себестоимости. Дополнительное давление на цены оказывают ослабление национальной валюты, рост расходов на логистику и таможенные платежи.
Все эти факторы, как отметил Кириленко, одинаково влияют на участников рынка, которые почти полностью зависят от импорта топлива из европейских стран и закупают его у одних и тех же поставщиков.
"Все без исключения операторы отмечают, что объемы их продаж, соответственно, рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы и готовы снизить цены. Эта информация получена из официальных источников и подтверждается официальными ответами, полученными в ходе расследования указанного дела", – добавил глава АМКУ.
В результате боевых действий на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть стоимость топлива на украинских АЗС резко повысилась. Так, 7 апреля стоимость дизельного топлива, в среднем, выросла на 42 копейки, превысив отметку в 90 гривень за литр.
Однако уже 8 апреля на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии на Ближнем Востоке, а также обещания Ирана разблокировать Ормузский пролив цены на нефть упали более чем на 10 долларов.
8 апреля премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким сообщила, что цены на топливо на АЗС в Украине должны снизиться в связи со снижением стоимости нефти на мировом рынке. "Укрнафта" уже начала снижать цены на топливо.