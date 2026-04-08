Есть ли заговор среди АЗС: глава АМКУ ответил, почему рекордно растут цены на топливо

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко отметил, что нынешний рост цен на АЗС обусловлен прежде всего рыночными факторами.

Антимонопольный комитет Украины не обнаружил доказательств сговора на рынке топлива. Подорожание объясняют рядом экономических факторов, при этом сами операторы заявляют о готовности к снижению цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.

"Антимонопольным комитетом Украины на основании проанализированных данных не зафиксировано, по состоянию на сегодня, доказательств сговора участников рынка относительно повышения цен. Рынки нефтепродуктов в нашей стране являются нерегулируемыми. Ценообразование свободное и рыночное. Доли участников рынка полностью исключают их монополизацию", – сказал Кириленко.

По его словам, нынешний рост цен носит комплексный характер и обусловлен прежде всего рыночными факторами. Речь идет об увеличении спроса на фоне сокращения предложения, удорожании закупок топлива и ожидании дальнейшего роста его себестоимости. Дополнительное давление на цены оказывают ослабление национальной валюты, рост расходов на логистику и таможенные платежи.

Все эти факторы, как отметил Кириленко, одинаково влияют на участников рынка, которые почти полностью зависят от импорта топлива из европейских стран и закупают его у одних и тех же поставщиков.

"Все без исключения операторы отмечают, что объемы их продаж, соответственно, рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы и готовы снизить цены. Эта информация получена из официальных источников и подтверждается официальными ответами, полученными в ходе расследования указанного дела", – добавил глава АМКУ.

Цены на бензин в Украине – последние новости

В результате боевых действий на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть стоимость топлива на украинских АЗС резко повысилась. Так, 7 апреля стоимость дизельного топлива, в среднем, выросла на 42 копейки, превысив отметку в 90 гривень за литр.

Однако уже 8 апреля на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии на Ближнем Востоке, а также обещания Ирана разблокировать Ормузский пролив цены на нефть упали более чем на 10 долларов.

8 апреля премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким сообщила, что цены на топливо на АЗС в Украине должны снизиться в связи со снижением стоимости нефти на мировом рынке. "Укрнафта" уже начала снижать цены на топливо.

