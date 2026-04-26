Шмыгаль рассказал, как снизить цены на дизель в Украине: этому будет способствовать 'Дружба'

Украина будет работать над возобновлением импорта венгерского дизельного топлива.

Возобновление поставок дизельного топлива из Венгрии в Украину может снизить его стоимость в нашей стране. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Ukraine Energy Coordination Group заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Это поможет нам получать дополнительные объемы. Возможно, удешевить дизель как ресурс, который Украина будет получать благодаря трубопроводному транспорту", – отметил министр.

Он подчеркнул, что возобновлению поставок будет способствовать перезапуск нефтепровода "Дружба".

При этом Шмыгаль отметил, что Министерство энергетики не ведет переговоры о возобновлении поставок дизельного топлива из Венгрии.

"На уровне министерств мы таких переговоров не ведем. Возможно, такие переговоры ведутся на уровне компаний. Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной, конечно, должна использоваться. Тем более что сейчас на рынке топлива существует проблема. Мы проработаем этот вопрос совместно с компанией "Укртрансфнафта" и компанией MOL", – подчеркнул министр.

Цены на дизельное топливо в Украине

По состоянию на пятницу, 26 апреля, средняя цена дизельного топлива в Украине составляла 88,10 грн/л. Между тем Антимонопольный комитет дал украинским АЗС 10 дней на формирование справедливых цен на топливо.

Как отмечало издание Enkorr, дальнейшие изменения стоимости топлива в Украине будут зависеть от ситуации на внешних рынках. Если мировые цены будут снижаться, то, соответственно, постепенно будут снижаться и цены на АЗС.

