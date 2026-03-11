Доллар теряет позиции из-за неопределенности в войне с Ираном

Аналитики сомневаются, что война закончится быстро.

В среду, 11 марта, доллар ослаб, поскольку трейдеры ожидают сигналов о дальнейшем развитии войны США и Израиля против Ирана. Противоречивые сообщения о возможном урегулировании конфликта раскачивают настроения инвесторов, пишет Reuters.

Мировые рынки предполагали, что президент США Дональд Трамп может вскоре попытаться остановить конфликт. В то же время он неоднократно угрожал жесткими действиями против Ирана из-за угрозы для экспорта энергоносителей через Ормузский пролив.

Доллар, который резко вырос из-за скачка цен на нефть на фоне войны, частично потерял позиции из-за надежд на быстрое урегулирование конфликта. В то же время аналитики сомневаются, что он завершится быстро.

Видео дня

"Мы ожидаем, что война продлится месяцами, а не неделями, хотя признаем высокий уровень неопределенности", – сказала старший валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон.

Евро укрепился на 0,18% – до 1,1632 доллара, отойдя от трехмесячного минимума, зафиксированного 9 марта. Фунт стерлингов вырос на 0,25% – до 1,3449 доллара. Японская иена торговалась на уровне 158,14 за доллар, близко к семинедельному минимуму, достигнутому в начале недели.

Индекс доллара, который отражает его динамику по отношению к шести основным валютам, снизился до 98,773, оставаясь недалеко от трехмесячного максимума, зафиксированного 9 марта.

Стремительное развитие событий на Ближнем Востоке заставляет трейдеров искать оптимальный способ оценки рисков.

"Трейдеры в основном занимают выжидательную позицию и ждут новостей и большей ясности, чтобы лучше оценить риски", – сказал руководитель исследовательского подразделения Pepperstone Крис Вестон.

Курс валют в Украине и в мире – последние новости

В начале недели доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца, что сделало золото дороже для владельцев других валют. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до месячного максимума, что повысило стоимость хранения золота, которое не приносит дохода.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в Украине резко вырос спрос на иностранную валюту среди населения, в частности на наличные доллары и евро. Среднесуточные объемы покупки наличной валюты выросли на 38% – до 103,6 млн долларов, что стало максимумом за последние 14 недель.

Вас также могут заинтересовать новости: