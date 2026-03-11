Семь ракет Storm Shadow поразили завод в Брянске: OSINT-аналитики о подробностях операции ВСУ

Ракеты Storm Shadow поразили предприятие, производящее полупроводники и микросхемы для ракет РФ.

Украинские силы нанесли мощный удар по стратегическому объекту в глубоком тылу врага в Брянской области. Семь крылатых ракет Storm Shadow успешно поразили производственные цеха брянского завода "Кремний Эл", обслуживающего российский ВПК. О деталях успешной операции и сложном маршруте полета сообщили аналитики OSINT-проекта "КиберБорошно".

Для оккупантов атака ракет была неожиданной, отмечается в анализе. Российские мониторинговые каналы впервые зафиксировали цели в 16:52 в Погарском районе и уже через семь минут на территории завода прогремел первый взрыв.

Аналитики подробно отследили траекторию атаки и отметили, что Storm Shadow удалось обойти российскую ПВО, двигаясь с разных сторон.

"Перед поражением цели ракеты вошли на завод с разных направлений, большинство с восточного. Всего зафиксировано 7 попаданий по территории завода "Кремний Эл"", - отмечают OSINT-эксперты в своем отчете.

Пять ударов пришлись на корпус №4 - это ключевое здание предприятия. Еще две ракеты попали в другие производственные сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил поражение объекта. Операцию поддерживало подразделение "Рейд" отдельного полка Беспилотных систем. Именно аэроразведка этого подразделения обеспечила точность ударов.

Чем важен для ВПК РФ завод "Кремний Эл"

"Кремний Эл" - критическое звено российского ВПК. Предприятие производит полупроводники и микросхемы. Эти компоненты - "нервная система" российских ракет "Искандер" и без них современное оружие Кремля теряет точность.

Особые характеристики Storm Shadow

Технические характеристики британской Storm Shadow позволяют преодолевать сложный рельеф. Ракета весит 1300 кг и несет 450-килограммовую боевую часть. Она летит на предельно малой высоте, а GPS-навигация и инерциальная система делают ее почти неуловимой для радаров.

Что еще известно об ударе по заводу "Кремний Эл" в Брянске

Эксперт Денис Попович сравнил пораженный завод в Брянске с "бриллиантом в короне", подчеркивая его чрезвычайную ценность для врага. Это предприятие специализируется на производстве электронных систем управления для различных ракетных комплексов оккупантов РФ.

А накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил президенту Владимиру Зеленскому об успешном уничтожении украинскими силами обороны предприятия в Брянске, которое занималось производством систем управления для всех типов ракет, находящихся на вооружении российской армии.

