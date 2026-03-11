Козловский неожиданно остановил свой концерт и объяснил причину

Артист извинился перед зрителями в зале.

Популярный украинский певец Виталий Козловский рассказал о проблемах со здоровьем.

На днях артисту пришлось отменить сразу два своих концерта. Причиной, по словам Виталия, стало полное несоединение связок. Поэтому исполнитель хитов "Шекспир" и "Пинаколада" извинился перед зрителями в зале и отметил, что берет паузу, чтобы улучшить свое состояние.

"Люди мои родные! Я так ждал нашей встречи. И знаю, как ждали вы. Но, к сожалению, только что пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полное несмыкание связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах завтра тоже вынужден перенести. Я прошу у вас прощения", - подчеркнул артист в своем Instagram.

Он также добавил, что концерты обязательно состоятся позже. В частности, выступление в Кременчуге теперь запланировано на 12 мая. А дату концерта в Черкассах Козловский пообещал объявить чуть позже.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский признался, общается ли он с бывшим продюсером Игорем Кондратюком после выплаты долга.

