Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоит доллар сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 11 марта, остался на прежнем уровне и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду снизился до 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным – 51,55 гривни.

Национальный банк Украины установил на 11 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 33 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на предыдущем уровне и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,68 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,73 гривни за евро.

