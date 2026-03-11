'Он на себя много взял': Иво Бобул впервые ответил на критику Рыбчинского

Ранее Евгений эмоционально высказался о позиции певца в отношении предательниц Повалий и Ани Лорак.

Народный артист Украины Иво Бобул эмоционально ответил на слова композитора Евгения Рыбчинского, который раскритиковал его за неоднозначное заявление о предательстве Ани Лорак и Таисии Повалий.

Напомним, в январе после интервью артиста Дмитрию Гордону на русском языке, Рыбчинский сделал пост в Facebook. Он написал, что во время геноцида украинского народа Иво Бобул не только не стал патриотом, но и таким образом "спел дифирамбы Януковичу и оправдал предательство двух коллаборационисток". Тогда он написал о Бобуле так:

"Прощай, еще один блудный сын Украины! Иди за крейсером "Москва"!".

На эти слова на днях Иво Бобул впервые отреагировал публично.

"А что он - мой папа? Я что - его сын? Он для меня просто умер! Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это глупость какая-то! Он на себя очень много взял", - отметил певец в проекте "Наодинці з Гламуром".

Также Бобул подчеркнул, что именно Рыбчинский писал песни для Таисии Повалий, которые впоследствии стали хитами.

"Он кричал о Повалий, а кто ее вознес на пьедестал, не он? Я писал ей песни или он? Потом сбежал в Штаты, сидел там, а потом приехал, надел украинскую рубашку и стал большим патриотом? Я считаю, что это неправильно. Я ему в отцы гожусь", - добавил исполнитель.

Напомним, ранее Иво Бобул впервые рассказал, как россияне сожгли его дом в Крыму.

