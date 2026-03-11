Маск признал, что убедить женатых инженеров переехать в его 'монастырь' - большая проблема

Создание амбициозного космодрома Starbase в Южном Техасе столкнулось с неожиданным препятствием.

Во время недавнего интервью Илон Маск описал комплекс стартовой площадки SpaceX Starbase в Южном Техасе как своего рода "технологический монастырь", удаленный и преимущественно мужской. Он также рассказал о "значительной проблеме вторых половин", поскольку многие инженеры с семьями неохотно переезжают в место, где поблизости мало других рабочих мест или удобств, пишет Econews.

На карте эта изоляция выглядит как свободное пространство, ждущее ракет. В действительности Starbase находится напротив зоны управления дикой природой Лас-Паломас и более широкого коридора дикой природы долины Нижней Рио-Гранде – мозаики из водно-болотных угодий, тамаулипанских колючих лесов и лугов, которые поддерживают мигрирующих птиц, таких как белокрылые горлицы, и более редкие виды, такие как чачалаки.

Тот же тихий берег, который делает возможными окна запусков, также служит убежищем для гнездящихся черепах и прибрежных птиц. Но что же происходит, когда "технологический монастырь" вырастает рядом с живой лабораторией биоразнообразия?

Видео дня

Инциденты, повреждение среды обитания и растущее внимание

Группы по охране природы утверждают, что столкновение уже очевидно. Расследование New York Times сообщило, что операции в Starbase спровоцировали как минимум девятнадцать инцидентов с 2019 года, включая взрывы, пожары и утечки топлива. Один запуск Starship в 2023 году вызвал возгорание около 1,4 гектара близлежащего государственного парка, выжгя растительность в регионе, который оставался относительно диким именно потому, что до него было трудно добраться.

Защитники окружающей среды, включая Audubon Texas, предупреждают, что полное воздействие на растения и дикую природу для сотен гектаров критически важной среды обитания вдоль границы все еще остается неясным. Согласно иску, поданному против правительства в связи с расширением пусковых операций, окружающие убежища используют находящиеся под угрозой исчезновения оцелоты, ягуарунди, морские черепахи Кемпа, а также прибрежные птицы, находящиеся под угрозой исчезновения.

Меры по смягчению последствий

Регуляторы видят ситуацию иначе. Первоначальная программная экологическая оценка Федерального авиационного управления (FAA) не выявила значительного воздействия на окружающую среду при условии соблюдения десятков мер по смягчению последствий.

Последующий многоуровневый обзор разрешил проводить из Бока-Чика до двадцати пяти орбитальных запусков и посадок Starship и Super Heavy ежегодно, снова с требованиями по смягчению последствий и мониторингу. Федеральный судья позже отклонил иск природоохранных групп, постановив, что агентство провело необходимый "тщательный анализ" таких проблем, как освещение и беспокойство дикой природы.

Что могут означать устойчивые космодромы на практике

Для инженеров, которых Маск надеется нанять, выбор сложен. Жизнь рядом с Бока-Чика может означать долгие поездки в близлежащий Браунсвилл, меньше вариантов работы для партнеров и школы, которые еще не напоминают крупные прибрежные технологические центры. В то же время тихие пляжи и полные птиц водно-болотные угодья, которые привлекают любителей природы, – это те же пространства, которые испытывают давление от повторяющихся испытаний запусков.

Более масштабный вопрос заключается в том, можно ли планировать будущие космодромы таким образом, чтобы не рассматривать удаленные экосистемы как пустой фон. Это могло бы означать более жесткие ограничения на количество запусков, усиленное восстановление среды обитания, инвестиции в сообщества и прозрачный мониторинг дикой природы, чтобы гонка на Марс не растоптала виды, которые все еще делят с нами нашу собственную планету.

Финальная многоуровневая экологическая оценка и Смягченное заключение об отсутствии значительного воздействия были опубликованы Федеральным авиационным управлением.

Ранее УНИАН сообщал, что Маск сделал неожиданное заявление об Иисусе.

Вас также могут заинтересовать новости: