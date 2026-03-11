Дело об убийстве Парубия направили в суд: подозреваемому грозит пожизненное

Подозреваемый обвиняется по пяти статьям.

Правоохранители завершили расследование убийства народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, в суд направлен обвинительный акт в отношении 53-летнего подозреваемого. Об этом сообщил в Telegram генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что львовянину грозит пожизненное лишение свободы. В сообщении его фамилия не указывается, но известно, что это 53-летний житель Львова Михаил Сцельников.

По данным генпрокурора, подозреваемому инкриминируется государственная измена, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц, публичные призывы к насильственной смене и свержению конституционного строя с использованием СМИ, незаконное обращение с оружием по предварительному сговору группой лиц, а также глорификация агрессии РФ.

Видео дня

В Службе безопасности Украины уточнили, что подозреваемому в убийстве Парубия грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также в сообщении говорится, что в ходе расследования найден охотничий обрез, который злоумышленник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности.

В СБУ напомнили, что правоохранители задержали подозреваемого в сентябре 2025 года в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать за границу.

По данным следствия, обвиняемым является 53-летний львовянин, которого в 2024 году завербовали спецслужбы РФ, когда он искал в Телеграм-каналах информацию о своем сыне, пропавшем без вести в зоне боевых действий в Донецкой области.

В спецслужбе отметили, что после вербовки фигурант выполнял задачи врага: отслеживал и "сливал" россиянам локации Сил обороны, а также пытался собирать данные о направлениях движения железнодорожных эшелонов с топливом.

Впоследствии россияне предложили ему выполнить "более сложное" задание – убить одного из государственных деятелей. Поэтому, по идеологическим мотивам, он выбрал жертвой народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Кроме того, установлено, что мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, отрицал военные преступления россиян и героизировал российскую армию.

Убийство Андрея Парубия – детали

30 августа 2025 года во Львове мужчина, замаскировавшись под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Это произошло на улице, недалеко от дома, где жил Парубий.

По подозрению в убийстве политика задержали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова.

В комментарии журналистам в суде задержанный признал, что убил нардепа. По его словам, он якобы хотел пойти на обмен с Россией, чтобы найти тело своего сына, который воевал за Украину.

3 марта 2026 года во Львове простились с военным Михаилом-Виктором Сцельниковым с позывным "Лемберг". В феврале мать воина Елена Чернинька сообщила о том, что по результатам ДНК-экспертизы ее сын признан погибшим.

Вас также могут заинтересовать новости: