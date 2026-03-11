Cовсем скоро нужно браться за работу, которая поможет получить отличный севок.

Некоторые огородники предпочитают выращивать овощи из семян, поскольку в таком случае уверены в качестве будущего урожая. Таким огородникам уже стоит разобраться, когда сеять лук чернушку на севок.

Семена чернушки можно отправить в землю весной или осенью, чтобы получить мелкие луковицы, из которых на следующий год вырастет репчатый лук.

Когда сеять лук чернушку в грунт весной

Зерна нужно отправить в землю после того, как она подсохнет и прогреется до температуры не менее 5 градусов. Обычно в нашей стране такой лук сеют в конце апреля или в начале мая. Когда сажать лук чернушку весной в большинстве регионов Украины – так это обычно с 20 по 30 апреля.

Если посадить зерна в этот период, за лето вырастут мелкие луковицы, которые нужно будет выкопать, когда опадет ботва, а потом просушить. Просушенные севки уже осенью можно высадить в открытый грунт и на следующий год получить репчатый лук.

Вот как подготовить лук чернушку к посадке:

Замочите семена в теплой воде – они должны там пробыть от 12 до 24 часов. Огородники советуют менять воду 2 или 3 раза.

В воду можно добавить любой биостимулятор.

Замачивание повышает всхожесть семян. После того, как зерна побудут в теплой жидкости, их нужно переложить на сухую поверхность, чтобы они высохли и снова стали сыпучими. Потом чернушку можно отправлять в землю.

Когда сеять лук чернушку в апреле 2026 года по лунному календарю – самые благоприятные дни

По мнению астрологов, для посадки культур, у которых развивается и надземная часть, и луковица, лучше выбирать период растущей Луны.

Спутник Земли будет расти с 19 по 29 апреля. Самыми благоприятными для посадок считаются два дня:

22 апреля.

23 апреля.

Стоит подчеркнуть, что для роста лука важно, чтобы его посеяли в землю, которая уже прогрелась до комфортной для него температуры (от +5 градусов).

Как правильно посадить лук чернушку

Перед тем, как отправить семена в почву, ее стоит удобрить. Лучший вариант – компост или перегной. Это удобрение считается самым полезным и безопасным.

Нужно рассыпать приблизительно по 3-4 килограмма перегноя или компоста на 1 квадратный метр грядки, а потом перекопать грунт на глубину 20-25 сантиметров.

Благодаря такому удобрению структура почвы улучшается, она становится более рыхлой (именно такую землю "любит" чернушка), и растения получают дополнительное питание, которое способствует росту луковиц.

Нельзя перед посадкой вносить в грунт свежий навоз – из-за него возможны болезни, и вместо луковицы будет расти перо.

Когда сеют лук чернушку, придерживаются таких правил:

Делают борозду в земле глубиной от 1 до 2 сантиметров.

Между грядками оставляют расстояние 15-20 сантиметров.

Если вы хотите получить ровные маленькие луковицы, можно укладывать по 1 семечке через 1-2 сантиметра. После посева почву нужно слегка уплотнить.

Когда выкапывать севок и как правильно сушить и хранить

Когда перо севка пожелтело и легло, шейка лука подсохла, а на стрелках созрели семенные коробочки (начали растрескиваться, видны черные семена), луковицы нужно сразу же выкопать. Если этого не сделать, они могут начать снова расти или будут гнить, и появится угроза потери части урожая.

Севки аккуратно достают из земли в солнечный день и слегка стряхивают грунт. Их нельзя бросать – из-за удара луковицы могут повредиться и начать портиться. Сначала их укладывают слоем от 5 до 7 сантиметров и сушат приблизительно неделю на грядке или под навесом.

После этого урожай нужно перенести в сухие проветриваемые помещения, например, на чердак или в сарай и досушить на протяжении 10-14 дней. Когда ботва полностью высохнет, ее нужно отрезать, а луковицы отсортировать (размером 1-2 сантиметра идеально подходят для весенней посадки, а до 1 см – под зиму).

Севок можно хранить при температуре от 0 до +3 градусов, например, в погребе или в сухом помещении, где +18...+22.

