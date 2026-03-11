Как украинские дроны-перехватчики попадают в армию США: Forbes раскрыл схему

Ведущее подразделение Пентагона по борьбе с дронами, Объединенная межведомственная оперативная группа 401, помогает организовать "быструю доставку" украинских дронов-перехватчиков Merops на Ближний Восток для поддержки Центрального командования США.
Как рассказал Forbes один из американских чиновников, оперативная группа работает в шести боевых командованиях, "чтобы быстро доставить дополнительные средства обнаружения, ведения электронной войны и кинетические перехватчики" американским войскам, участвующим в операции "Эпическая ярость".
В их число входят системы Merops для уничтожения дронов, отправляемые из Украины.
"Группа 401 возглавляет усилия Министерства обороны по быстрой передаче критически важных технологий противодействия беспилотникам, включая недорогие перехватчики, из Украины в зону операций Центрального командования США", – сказал чиновник.
Он отметил, что эти перехватчики предназначены для помощи в создании глубокой обороны, предоставляя командирам больше инструментов для противодействия угрозам со стороны дронов "Шахед".
Как работают дроны Merops
Отмечается, что эти дроны небольшие, просты в сборке и могут запускаться с задней части пикапов или легких тактических транспортных средств. Их можно быстро настроить экипажем из четырех человек. Оснащенные искусственным интеллектом, они автономно отслеживают и поражают приближающиеся дроны противника, сбивая их или взрывая в воздухе.
При этом они дешевле в производстве, чем иранские ударные дроны Shahed. Стоимость каждой системы Merops оценивается примерно в 14 500 долларов, что, по данным НАТО, составляет почти одну десятую стоимости систем типа Shahed, запускаемых в Украине.
Система Merops в прошлом году была принята на вооружение странами НАТО, включая Польшу, Румынию и Данию, для защиты от вторжений дронов в воздушное пространство НАТО. В ноябре прошлого года американские войска 57-го полка противовоздушной артиллерии армии запустили перехватчики Merops с грузовиков в ходе учений с польскими и румынскими войсками в рамках операции НАТО "Восточный страж".
США используют опыт Украины
Ранее стало известно, что армия США спешно отправляет на Ближний Восток комплексы борьбы с дронами, проверенные в боевых условиях в Украине.
Между тем издание Axios писало, что почти семь месяцев назад украинские чиновники пытались продать США свои проверенные в боях технологии для сбивания ударных дронов иранского производства, и даже подготовили презентацию, которая показывала, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.
В то же время администрация Трампа тогда отклонила предложение украинцев.