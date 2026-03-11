США уничтожили более десятка судов Ирана в районе Ормузского пролива (видео)

Среди уничтоженных лодок были, в частности, миноносцы.

Центральное командование США на своей странице в X показало видео поражения ряда иранских судов в районе Ормузского пролива.

"10 марта американские войска уничтожили несколько иранских военно-морских судов, в частности 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива", – отметили в командовании.

Также военные опубликовали видео, на которых видно поражение части из этих судов.

Минирование Ормузского пролива

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Иран начал минировать стратегически важный Ормузский пролив. Как отметила репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, речь идет об ограниченном минировании катерами, которые способны перевозить до 2-3 таких снарядов. В то же время она отметила, что в целом у Тегерана может быть до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства.

Отметим, что ранее в Иране выразили готовность пропускать суда через Ормузский пролив. В то же время там назвали единственное условие – страны, которые хотят это сделать, должны выслать послов США и Израиля.

