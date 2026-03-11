НАПК заинтересовалось состоянием первого заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Ильчишина, - Тука

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заинтересовалось состоянием первого заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Ильчишина после журналистских публикаций о росте имущества его семьи во время полномасштабной войны, сообщил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Похоже, что история с люстрированным милиционером времен Януковича Виталием Ильчишиным, который не только восстановился в должности, но и стал первым заместителем председателя облгосадминистрации, отсудив себе зарплату и повышенную пенсию, выходит на новый уровень", – написал Тука в Facebook.

По его словам, ситуацией уже заинтересовались антикоррупционные органы.

"По моей информации, НАПК заинтересовалось его состоянием, образом жизни и соответствием задекларированных доходов реальным активам", – отметил он.

Тука добавил, что журналисты проанализировали декларации чиновника и открытые данные и обратили внимание на стремительный рост активов семьи чиновника во время войны.

"Журналисты проанализировали декларации и открытые данные и обратили внимание на очень показательную картину: во время полномасштабной войны состояние семьи заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА начало стремительно расти", – написал он.

В частности, по его словам, в 2023 году Ильчишин приобрел апартаменты в туристической Полянице на Прикарпатье.

"В декларации их стоимость составляет 247 тысяч гривен, что выглядит как минимум странно: подобные объекты на рынке стоят в 15–30 раз дороже", – отметил Тука.

Кроме того, он обратил внимание на появление значительной недвижимости у матери чиновника.

"Мать чиновника, которая является пенсионеркой, стала владелицей большого дома площадью более 300 квадратных метров и земельного участка. Очевидно, что приобрести такую недвижимость на одну пенсию – задача из разряда экономических чудес", – написал Тука.

По его словам, также наблюдается расширение автопарка семьи чиновника.

"Видим резкое расширение автопарка семьи – появились новые автомобили и мотоциклы, причем значительная часть имущества записана на родственников и сожительницу чиновника", – сообщил он.

Отдельно Тука обратил внимание на образ жизни сожительницы чиновника.

"Молодая сожительница чиновника активно демонстрирует в соцсетях предметы роскоши и дорогие аксессуары. В частности, она публично хвастается коллекцией люксовых сумок от известных брендов, регулярно выкладывая фото дорогих покупок и атрибутов роскошной жизни", – написал он.

Кроме того, по словам Туки, проверки могут касаться и деятельности чиновника в сфере бронирования работников предприятий.

"А еще он отвечает за бронирование компаний в области, и есть информация, что он брал по $500 за одного забронированного. Есть люди, которые готовы подтвердить это публично", – отметил он.

Также, по его информации, ситуацией могут интересоваться детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"По моей информации, параллельно ситуацией начали интересоваться и детективы НАБУ. Речь идет об анализе тендеров, которые проводились под руководством нашего героя, в частности закупок, связанных с медицинским оборудованием и дронами", – написал Тука.

"Очень хочется верить, что эта история не закончится традиционным украинским финалом – громким скандалом, после которого все делают вид, что ничего не произошло", – добавил он.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание на декларации первого заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Ильчишина, в которых зафиксировано приобретение недвижимости и рост активов семьи во время полномасштабной войны. Также сообщалось, что Ильчишин работал в милиции в период президентства Виктора Януковича, был люстрирован, однако впоследствии восстановился в должности через суд.