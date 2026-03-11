Netflix показал первый трейлер экшн-сериала 'Гнев' со звездой 'Аквамена' в главной роли

Все эпизоды сериала выйдут 30 апреля 2026 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового экшн-сериала "Гнев" (Man on Fire).

Сериал, основанный на одноименном романе А. Дж. Куиннела 1980 года, рассказывает о бывшем первоклассном наемнике спецподразделения ЦРУ с ПТСР Джоне Кризе, который после увольнения со службы пытается начать все сначала. Вскоре он получает работу телохранителя для дочери своего единственного друга, влиятельного бизнесмена. Когда же последнего убивают, а девочку похищают, Криз встает на безжалостный путь мести.

Главную роль в шоу сыграл Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимен", франшиза "Аквамен", сериалы "Хранители", "Чудо-человек").

Также в сериале задействованы Алисе Брага ("Я – легенда", "Элизиум", "Новые мутанты"), Скут Макнейри ("Арго", "Не говори со злом", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", сериал "Настоящий детектив") и Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня", сериалы "Убийства в одном здании", "Скарпетта").

Автором и основным сценаристом проекта выступил американский телевизионщик Кайл Киллен, который до этого работал над сериалами "Игры разума", "Дикий Билл" и Halo. Кроме того, он является одним из авторов хоррор-хита Netflix "Улица страха, Часть первая: 1994".

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно 30 апреля 2026 года на Netflix.

Отметим, что это уже третья экранизация романа А. Дж. Куиннела "Гнев" – в 1987 году вышел одноименный фильм со Скоттом Гленном, а в 2004 году с Дензелом Вашингтоном.

