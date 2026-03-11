Эксперт рассказал, для чего враг захватывает села у границы

Денис Попович считает, что таким образом россияне хотят еще и линию фронта растянуть.

Даже в России многие не понимают, зачем им нужно захватывать украинские села и создавать"буферную зону" у границы, теряя военных. Об этом сказал в эфире Radio NV военный обозреватель Денис Попович, отвечая на вопрос о попытках врага создать 20-километровую буферную зону вдоль всей границы с украинской стороны.

"Даже в России не понимают, зачем им нужна эта буферная зона и почему за нее должны гибнуть их солдаты, поскольку с дронов мы эту зону полностью простреливаем и превращаем в зону уничтожения", - подчеркнул он.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин еще ранее заявлял о необходимости создания так называемых "зон безопасности" вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.

Попов считает, что попытки россиян прорвать границу предпринимаются с целью отвлечь наше внимание. "Враг готовится к продолжению наступления на востоке – в Донецкой области и пытается остановить наши контратакующие действия на юге, перебрасывая свои резервы. Они хотят растянуть нашу линию фронта, чтобы у нас не было резервов", - добавил он.

По его словам, уже многие в России говорят о том, что нужно уже завершать так называемую СВО.

"Буферная зона" - что известно

Как сообщал УНИАН, командующий Объединенными силами Михаил Драпатый отмечал, что россияне хотят создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы, поэтому нацеливаются на приграничные села в Сумской и Харьковской областях.

Он отметил, что враг пытается захватить все новые и новые приграничные села в Сумской области – даже в тех местах, где не проходит фронт. Это так называемые "тактические отвлекающие действия".

Драпатый сообщил, что сейчас есть 12 участков, на которых противник будет пытаться расширить свою зону контроля.

Речь идет, в частности, о Краснопольском, Великописаревском, Золочевском направлениях, уточнил командующий.

