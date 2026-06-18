Биленький: пересмотр тарифов на передачу электроэнергии требует тщательной оценки последствий

Решение о корректировке тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должно приниматься с учетом его влияния на промышленность, занятость и экспортный потенциал страны. Об этом заявил генеральный директор Федерации металлургов Украины Сергей Биленький.

По его словам, сегодня украинские производители работают в гораздо более сложных условиях, чем их конкуренты во многих странах мира. Отрасль уже сталкивается с последствиями войны, высокими логистическими затратами, кадровым дефицитом и новыми европейскими регуляторными требованиями.

"Любое дополнительное увеличение расходов на электроэнергию для промышленных потребителей ослабляет конкурентные позиции украинских предприятий как на внутреннем, так и на внешних рынках", – подчеркнул Биленький.

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В Федерации металлургов Украины считают, что первоочередными задачами должны быть повышение эффективности работы энергетического сектора, борьба с непродуктивными расходами и поиск сбалансированных механизмов финансирования потребностей отрасли.

По словам Биленького, промышленность остается одним из главных источников валютной выручки и налоговых поступлений для государства. Поэтому решения, которые могут привести к дальнейшему росту себестоимости производства, должны проходить широкое обсуждение с бизнесом и экспертным сообществом.

В ФМУ подчеркивают, что сохранение конкурентоспособности украинской промышленности является необходимым условием для поддержания экономической устойчивости страны в условиях войны и предстоящего восстановления.

Ранее Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвал сохранить действующие тарифы на передачу и диспетчерское управление электроэнергией до завершения детального анализа экономических последствий их пересмотра. В организации подчеркнули, что в условиях войны важно найти баланс между потребностями энергетической системы и поддержанием конкурентоспособности украинских производителей.

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