По словам собеседника, операцию СБУ провела совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ Украины.

Этой ночью бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

По словам собеседника, операцию СБУ провела совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ Украины.

Источник также добавил, что во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На видео видны неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.

Отмечается, что порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.

"СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора.

В частности, было поражение авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро". На территории обоих объектов наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары.

Также во время атаки по заводу "ТАНТК", вероятно, был поражен экспериментальный самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Вас также могут заинтересовать новости: