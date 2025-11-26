Буксиры отвели поврежденный российский корабль от Новороссийска: спутниковые снимки

Исследователи указывают, что во время украинской атаки мог быть поврежден большой десантный корабль РФ.

Спутниковые снимки порта Новороссийска, пораженного украинскими Силами обороны, зафиксировали перемещение поврежденного корабля двумя буксирами, написал в сети Х OSINT-исследователь Том Байк.

Байк допустил, что это большой десантный корабль проекта 1171, который отправляют на восстановление после украинской атаки на порт Новороссийск.

"Два буксира вели корабль из дока, где он находился, в другое "защищенное" место внутри волнорезов для ремонта", - написал он.

Также исследователь отметил, что характер маневрирования и привлечения сразу двух буксиров свидетельствует о серьезных повреждениях.

Как добавили авторы портала Милитарный, информация спутникового мониторинга "согласуется с предыдущими сообщениями украинских источников о последствиях удара по российской военной инфраструктуре в регионе".

Однако авторы отметили, что российские войска постоянно меняют местами корабли в портах, пытаясь избежать поражения.

Что известно о десантном корабле РФ

Корабли проекта 1171 предназначены для высадки морского десанта на необорудованном побережье и перевозки войск и грузов по морю. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

В 2022 году в порту оккупированного Бердянска ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Саратов" проекта 1171. По данным Милитарного, в Черном море оставались десантные корабли этого проекта "Орск" и "Николай Фильченков".

Атака на Новороссийск

Напомним, что источники в СБУ сообщили, что в ночь на 25 ноября большой десантный корабль в порту Новороссийска был поражен во время атаки дронов. Корабль находился у причала военно-морской базы.

Источники также отметили, что во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На опубликованных в сети видео видны неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.

