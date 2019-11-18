"Газпром" назвал условием транзита газа через Украину отказ от "всех претензий"
Российский газовый гигант "Газпром" назвал условием продолжения транзита российского газа через Украину отказ от "всех взаимных претензий".
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Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Сегодня ПАО "Газпром" направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год", - отмечается в сообщении.
"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - добавили в компании.
Как сообщал УНИАН, в России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газа "фактически невозможны".
12 ноября глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года НАК будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.
К началу текущего отопительного сезона запасы в украинских подземных хранилищах газа составили 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.
Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 миллиардов кубометров газа.
Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.