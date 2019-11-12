Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа из России

В случае прекращения транзита российского газа «Нафтогаз» будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ, отметил глава правления НАК.

В случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.

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Об этом говорится в сообщении НАК со ссылкой на главу правления Андрея Коболева.

«Мы будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд долл. по истекшему арбитражу и биться еще за 12 млрд долл. в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины», - цитирует пресс-служба Коболева.

При этом глава «Нафтогаза» отметил, что от прекращения транзита газа через Украину «Газпром» потеряет значительную долю рынка и подвергнется штрафам от своих клиентов в Западной Европе.

«Мы не знаем, сколько времени «Газпром» будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда «Газпром» делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд долл., по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на ущерб он готов пойти, вопрос к нему», - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".

К началу текущего отопительного сезона запасы в украинских подземных хранилищах газа составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.