Выясняем, разрешают ли украинские правила дорожного движения управлять автомобилем без обуви или в домашних тапочках.

Многие водители в жару садятся за руль в домашних тапочках, пляжных шлепанцах или вовсе босиком, даже не задумываясь, не нарушают ли они правила.

В то же время вокруг такого способа вождения существует немало споров: одни считают, что это опасно, другие убеждены, что никаких ограничений нет.

Разбираемся, почему нельзя ездить за рулем босиком, существует ли такой запрет на самом деле в Украине и что об этом говорит специалист.

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Можно ли ездить в тапочках за рулем в Украине или вообще босиком

Чтобы выяснить, можно ли водить машину в домашних тапочках, пляжных шлепанцах или вообще босиком, мы обратились за комментарием к адвокату Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елене Воронковой.

"Запретов на управление автомобилем босиком, во вьетнамках или в обуви на шпильках нет. Главное, чтобы сам водитель был уверен в том, что его манера вождения обеспечивает надлежащую реакцию на дорожно-транспортную обстановку", - говорит эксперт.

По её словам, нет правила, обязывающего человека носить какой-либо вид обуви во время вождения автомобиля. В то же время водитель во время вождения должен понимать ситуацию на дороге и максимально стремиться к тому, чтобы его действия способствовали соблюдению правил дорожного движения и не стали причиной ДТП.

Если человек сядет за руль босиком, то его никто не привлечет к ответственности - никаких штрафов нет. Но если человек, находившийся за рулем в тапочках или босиком, не успел вовремя затормозить и стал виновником ДТП, ему грозит штраф по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях в размере 850 гривен.

Если же в результате ДТП будет причинен вред здоровью другого человека, то водитель понесет уголовную ответственность по статье 286 Уголовного кодекса. В частности, если в результате аварии потерпевший получил тяжкие телесные повреждения или погиб, то водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Поэтому, если говорить о том, какая обувь не подходит для вождения, то управлять автомобилем в тапочках, другой неудобной обуви или босиком не рекомендуется - это ухудшает способность нормально реагировать на дорожно-транспортную обстановку.

"Когда человек управляет автомобилем босиком или в тапочках, он хуже контролирует педаль тормоза и может промахнуться мимо нее, - объясняет специалист. - И если человеку внезапно понадобится остановиться - применить экстренное торможение, а он не сможет этого сделать, потому что был в тапочках или босиком, то, как уже упоминалось ранее, может произойти ДТП".

Какова будет причина аварии - плохая реакция человека или то, что он был без обуви, - это уже неважно. Водитель все равно будет нести ответственность за то, что стал виновником ДТП.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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