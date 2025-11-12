В октябре отечественный автопарк пополнили почти 10,5 тыс. машин на аккумуляторных источниках питания (BEV) - это на 145% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
В основном украинцев интересовали легковые электромобили, общее количество которых составило 10 221 (7815 из них были подержанными). Кроме этого, в октябре реализовали 274 коммерческих электрокаров.
ТОП-5 новых электромобилей октября:
- Volkswagen ID.UNYX - 441 единица;
- BYD Song Plus EV - 387;
- BYD Leopard 3 - 261;
- Zeekr 7X - 169;
- BYD Sea Lion 07 - 149.
ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y - 942 единицы;
- Tesla Model 3 - 862;
- Nissan Leaf - 697;
- KIA Niro EV - 490;
- Renault ZOE - 351.
Украинский рынок электромобилей - что происходит
Эксперты выделяют три причины стремительного роста популярности электрических авто.
Они связывают увеличение продаж с ростом цен на топливо, общим трендом повышения интереса к электрокарам, а также возвратом НДС при растаможке, которое должно вступить в силу с 1 января следующего года.
Налоговые льготы на импорт электрических машин предлагали продлить, но в правительстве отклонили соответствующую поправку.
Ранее специалисты отмечали, что одобрение льгот было бы неуместным, ведь из-за них государство теряет много денег, которые можно было бы использовать для нужд обороны.