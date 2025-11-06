Среди главных причин непродления льгот называют потери бюджета.

В правительстве отклонили поправку №1061, которую ранее поддержали 248 народных депутатов и которая предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на один год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Для тех, кто ожидал продления льготы на электрокары еще на один год - не ожидайте. Несмотря на учет правки в Раде, она отклонена Правительством", - написал он в своем Telegram-канале.

Железняк добавил, что шанс изменить это решение минимальный. Он убежден, что льготы не будет.

Среди главных причин непродления льгот в Министерстве финансов называют потери бюджета. Также отмечается, что свою роль в этом решении сыграл и меморандум с Международным валютным фондом (МВФ).

Налоговые льготы на электромобили - что известно

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Украине действуют ввозная пошлина 10%, акциз (в зависимости от топлива, объема двигателя и возраста), НДС 20% (от суммы стоимости, пошлины и акциза) и сбор в Пенсионный фонд 3-5% в зависимости от цены.

С 1 января 2019 года в Верховной Раде отменили НДС и пошлину на растаможку электрических авто, а акциз уменьшили до 1 евро за кВт-ч. С 1 июля 2022 года при покупке электромобиля не надо платить сбор в Пенсионный фонд.

Это (а также некоторые другие факторы) привело к тому, что с начала российско-украинской войны количество автомобилей с электродвигателями на дорогах нашей страны выросло почти в пять раз.

В сентябре самыми популярными в Украине впервые стали полностью электрические модели авто - на них пришлась треть всех продаж новых автомобилей.

В октябре Верховная Рада поддержала правку народного депутата Дмитрия Разумкова к проекту государственного бюджета-2026 в первом чтении, которая предусматривала продление налоговых льгот на импорт электрических авто.

Далеко не все были в восторге от этой инициативы. По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, льготы по НДС на импорт электрокаров стоили госбюджету 14,5 млрд гривень за десять месяцев 2025 года.

