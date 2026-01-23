Дешево и надежно: топ-10 лучших авто для новичка по версии экспертов

Покупка первого автомобиля обычно становится серьезным испытанием для молодых водителей. Ведь нужно учесть кучу важных факторов, таких как безопасность, надежность, комфорт, не имея при этом достаточного опыта, а зачастую и денег на что-то дорогое и гарантированно хорошее.

Издание Slashgear проанализировало реальные данные о безопасности, ценах, надежности и долгосрочных расходах на владение автомобилем и составило перечень относительно недорогих моделей, которые идеально подойдут тем, кто садится за руль впервые.

Вот топ-10 моделей, вошедших в список:

Видео дня

Honda Civic. Десятилетиями считается одним из лучших вариантов для первого авто благодаря долговечности и невысоким затратам на ремонт. Современные версии предлагают широкий набор систем помощи водителю даже в базовых комплектациях, сохраняя при этом относительно доступную цену как на новые, так и на подержанные автомобили.

Toyota Corolla. Один из самых продаваемых автомобилей в мире, имеющий репутацию чрезвычайно надежной модели. Современное поколение предлагает выбор между бензиновыми и гибридными силовыми установками, богатое стандартное оснащение и полный набор систем безопасности уже с базовой версии, что делает Corolla привлекательным и практичным выбором для новичков.

Mazda 3. Сочетает стиль, качество и комфорт водителя. Даже начальные комплектации выглядят "небюджетно", а широкий набор систем безопасности помогает неопытным водителям чувствовать себя увереннее.

Hyundai Elantra. Заслужила репутацию надежного и массового седана, который хорошо подходит для первой покупки. Новые модели оснащаются современными мультимедийными системами, имеют высокие оценки безопасности и предлагают одну из лучших в классе гарантий на силовой агрегат, что снижает финансовые риски для начинающих владельцев.

Kia Soul. Отличается практичностью, просторным салоном и доступной ценой. Благодаря экономичному двигателю, понятному интерфейсу мультимедиа и стандартным системам помощи водителю этот компактный хэтчбек часто становится первым автомобилем, который без проблем служит владельцам много лет и сохраняет приемлемые расходы на обслуживание.

Nissan Sentra. Остается одним из самых надежных вариантов в линейке бренда и пользуется спросом среди тех, кто выбирает подержанные авто. Последние поколения предлагают современные системы безопасности, комфортные сиденья и умеренные расходы на обслуживание, что делает модель привлекательной для водителей без большого опыта.

Ford Focus. Хотя и снят с производства, до сих пор остается популярным на вторичном рынке. Модель сочетает доступную цену, современные для своего времени технологии и достойный уровень безопасности, что делает Focus выгодной альтернативой более дорогим конкурентам.

Toyota Yaris. Несмотря на компактные размеры, имеет репутацию надежного и экономичного автомобиля. Подержанные модели остаются доступными по цене, имеют невысокие затраты на обслуживание и оснащены базовыми системами безопасности, что делает Yaris практичным вариантом для городского использования.

Honda Accord. Больше и дороже типичных "первых автомобилей", но компенсирует это комфортом, высоким уровнем безопасности и умеренной стоимостью владения. Благодаря широкому выбору годов выпуска на вторичном рынке и стабильной репутации надежности Accord часто рассматривают как первый семейный автомобиль.

Toyota Prius. За четверть века модель превратилась из экспериментального гибрида в один из самых надежных и экономичных автомобилей на рынке. Современные версии имеют расширенный пакет систем безопасности, хорошо сохраняют стоимость и способны без проблем проходить сотни тысяч километров при надлежащем обслуживании.

Другие советы для автомобилистов

Как писал УНИАН, эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны водители. Как ни странно, в лидеры вырвались производители электрокаров.

Также мы рассказывали о 5 популярных автомобилях, которые, по мнению механиков, не стоит покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: