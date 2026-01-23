Дешево и надежно: топ-10 лучших авто для новичка по версии экспертов

Перечисленные машины сочетают в себе доступную цену с надежностью и простотой в эксплуатации.

Покупка первого автомобиля обычно становится серьезным испытанием для молодых водителей. Ведь нужно учесть кучу важных факторов, таких как безопасность, надежность, комфорт, не имея при этом достаточного опыта, а зачастую и денег на что-то дорогое и гарантированно хорошее.

Издание Slashgear проанализировало реальные данные о безопасности, ценах, надежности и долгосрочных расходах на владение автомобилем и составило перечень относительно недорогих моделей, которые идеально подойдут тем, кто садится за руль впервые.

Вот топ-10 моделей, вошедших в список:

Видео дня

Honda Civic. Десятилетиями считается одним из лучших вариантов для первого авто благодаря долговечности и невысоким затратам на ремонт. Современные версии предлагают широкий набор систем помощи водителю даже в базовых комплектациях, сохраняя при этом относительно доступную цену как на новые, так и на подержанные автомобили.

Toyota Corolla. Один из самых продаваемых автомобилей в мире, имеющий репутацию чрезвычайно надежной модели. Современное поколение предлагает выбор между бензиновыми и гибридными силовыми установками, богатое стандартное оснащение и полный набор систем безопасности уже с базовой версии, что делает Corolla привлекательным и практичным выбором для новичков.

Mazda 3. Сочетает стиль, качество и комфорт водителя. Даже начальные комплектации выглядят "небюджетно", а широкий набор систем безопасности помогает неопытным водителям чувствовать себя увереннее.

Hyundai Elantra. Заслужила репутацию надежного и массового седана, который хорошо подходит для первой покупки. Новые модели оснащаются современными мультимедийными системами, имеют высокие оценки безопасности и предлагают одну из лучших в классе гарантий на силовой агрегат, что снижает финансовые риски для начинающих владельцев.

Kia Soul. Отличается практичностью, просторным салоном и доступной ценой. Благодаря экономичному двигателю, понятному интерфейсу мультимедиа и стандартным системам помощи водителю этот компактный хэтчбек часто становится первым автомобилем, который без проблем служит владельцам много лет и сохраняет приемлемые расходы на обслуживание.

Nissan Sentra. Остается одним из самых надежных вариантов в линейке бренда и пользуется спросом среди тех, кто выбирает подержанные авто. Последние поколения предлагают современные системы безопасности, комфортные сиденья и умеренные расходы на обслуживание, что делает модель привлекательной для водителей без большого опыта.

Ford Focus. Хотя и снят с производства, до сих пор остается популярным на вторичном рынке. Модель сочетает доступную цену, современные для своего времени технологии и достойный уровень безопасности, что делает Focus выгодной альтернативой более дорогим конкурентам.

Toyota Yaris. Несмотря на компактные размеры, имеет репутацию надежного и экономичного автомобиля. Подержанные модели остаются доступными по цене, имеют невысокие затраты на обслуживание и оснащены базовыми системами безопасности, что делает Yaris практичным вариантом для городского использования.

Honda Accord. Больше и дороже типичных "первых автомобилей", но компенсирует это комфортом, высоким уровнем безопасности и умеренной стоимостью владения. Благодаря широкому выбору годов выпуска на вторичном рынке и стабильной репутации надежности Accord часто рассматривают как первый семейный автомобиль.

Toyota Prius. За четверть века модель превратилась из экспериментального гибрида в один из самых надежных и экономичных автомобилей на рынке. Современные версии имеют расширенный пакет систем безопасности, хорошо сохраняют стоимость и способны без проблем проходить сотни тысяч километров при надлежащем обслуживании.

Другие советы для автомобилистов

Как писал УНИАН, эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны водители. Как ни странно, в лидеры вырвались производители электрокаров.

Также мы рассказывали о 5 популярных автомобилях, которые, по мнению механиков, не стоит покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: