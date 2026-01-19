Идеальный вариант за свои деньги: назван лучший недорогой автомобиль с пробегом

Подержанные автомобили дешевле новых моделей, из-за чего водители часто выбирают именно авто с пробегом. Тем не менее, выбор подержанного автомобиля является не самой простой задачей. Особенно трудно выбрать недорогую модель.
В WhatCar? назвали 10 лучших недорогих автомобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти модели можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 405 долларов).
ТОП-10 лучших недорогих автомобилей с пробегом:
- Ford Fiesta
- Volkswagen Polo
- Skoda Kamiq
- Hyundai i10
- Ford Puma
- Ford Focus
- Skoda Karoq
- Dacia Duster
- Volkswagen Passat Estate
- Audi TT
Лучшим недорогим автомобилем с пробегом эксперты признали хэтчбек Ford Fiesta. Они подчеркнули, что эта модель превосходит всех своих конкурентов.
В издании похвалили управляемость Ford Fiesta и отметили, что этот хэтчбек отлично справляется с поездками по извилистым дорогам. Также эксперты заявили, что у этой модели достаточно комфортная подвеска.
Кроме того, в издании поделились, что Ford Fiesta предлагает богатое оснащение с современными технологиями. Тем не менее, эксперты выделили и несколько недостатков модели, среди которых - небольшой багажник по сравнению с конкурентами, дешевый пластик в интерьере и маломощные базовые двигатели.
Лучшие новые недорогие автомобили
Ранее в GoBankingRates назвали 8 недорогих автомобилей, которые эксперты рекомендуют купить в 2026 году. Они отметили, что в продаже можно найти много отличных бюджетных моделей.
В частности, эксперты призвали обратить внимание на Subaru Impreza, Toyota Corolla и Honda Civic. Также эксперты высоко оценили Subaru Crosstrek, Hyundai Elantra, Kia K4 и Honda HR-V.