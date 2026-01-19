Идеальный вариант за свои деньги: назван лучший недорогой автомобиль с пробегом

Подержанные автомобили дешевле новых моделей, из-за чего водители часто выбирают именно авто с пробегом. Тем не менее, выбор подержанного автомобиля является не самой простой задачей. Особенно трудно выбрать недорогую модель.

В WhatCar? назвали 10 лучших недорогих автомобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти модели можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 405 долларов).

ТОП-10 лучших недорогих автомобилей с пробегом:

Видео дня
  1. Ford Fiesta
  2. Volkswagen Polo
  3. Skoda Kamiq
  4. Hyundai i10
  5. Ford Puma
  6. Ford Focus
  7. Skoda Karoq
  8. Dacia Duster
  9. Volkswagen Passat Estate
  10. Audi TT

Лучшим недорогим автомобилем с пробегом эксперты признали хэтчбек Ford Fiesta. Они подчеркнули, что эта модель превосходит всех своих конкурентов.

В издании похвалили управляемость Ford Fiesta и отметили, что этот хэтчбек отлично справляется с поездками по извилистым дорогам. Также эксперты заявили, что у этой модели достаточно комфортная подвеска.

Кроме того, в издании поделились, что Ford Fiesta предлагает богатое оснащение с современными технологиями. Тем не менее, эксперты выделили и несколько недостатков модели, среди которых - небольшой багажник по сравнению с конкурентами, дешевый пластик в интерьере и маломощные базовые двигатели.

Лучшие новые недорогие автомобили

Ранее в GoBankingRates назвали 8 недорогих автомобилей, которые эксперты рекомендуют купить в 2026 году. Они отметили, что в продаже можно найти много отличных бюджетных моделей.

В частности, эксперты призвали обратить внимание на Subaru Impreza, Toyota Corolla и Honda Civic. Также эксперты высоко оценили Subaru Crosstrek, Hyundai Elantra, Kia K4 и Honda HR-V.

Вас также могут заинтересовать новости: