Американец купил новый Tesla Cybertruck, но вернул его в тот же день, узнав историю авто

Мужчина заявил, что это открытие полностью изменило его отношение к получению автомобиля.

Мужчина из Техаса думал, что купил новый электрический пикап Tesla Cybertruck прямо с завода. Однако, узнав предысторию этого автомобиля, он решил вернуть его в этот же день, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что Реза Солтани в апреле 2025 года заказал Tesla Cybertruck, ожидая, что ему придется подождать, прежде чем получить пикап. Вместо этого ему почти сразу сообщили, что автомобиль готов к получению, что сразу же вызвало у мужчины удивление.

Связавшись с представителем Tesla через приложение, Солтани узнал, что пикап на самом деле сошел с конвейера 8 января 2025 года. Это означает, что автомобиль простоял на складе около четырех месяцев, прежде чем был доставлен ему.

Мужчина поделился, что это открытие полностью изменило его отношение к получению автомобиля. Он решил отказаться от этого пикапа и запросить новый.

В издании отметили, что Tesla Cybertruck все чаще подвергается критике из-за отзывов, проблем с качеством и снижения спроса. Сперва пикап имел огромный ажиотаж, но теперь ситуация изменилась.

Американским военным запретили ввозить Tesla Cybertruck в ЕС

Ранее в Interesting Engineering писали, что американские солдаты, которые дислоцированы в Европе, не могут экспортировать электрические пикапы Tesla Cybertruck. Причиной являются правила безопасности Европейского Союза, которым не соответствует модель.

В Таможенном агентстве армии США отметили, что Tesla Cybertruck "значительно отклоняется" от правил Евросоюза в отношении транспортных средств, в частности от тех, которые предназначены для защиты пешеходов, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения.

