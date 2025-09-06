Проблемы у таких автомобилей связаны с надежностью и экономностью.

Гибридные автомобили являются отличным выбором, если вы хотите иметь и бензин, и электричество. Если вы ищете гибрид, который будет долго служить, то есть несколько марок и моделей, которых лучше избегать. Поэтому издание GoBankingRates назвало четыре гибридные автомобили, которые, по мнению экспертов, не стоит покупать.

Ford F-150 Hybrid

Владельцы таких авто говорят о некоторых их существенных проблемах. В первую очередь, есть опасения относительно надежности. Также топливная экономичность может быть не очень высокой.

Таким образом совокупность этих факторов может сделать Ford F-150 Hybrid непривлекательным вариантом.

В то же время руководитель отдела контента в NX Automotive Transport Карл Родригес объяснил, что Ford F-150 Hybrid получил низкие оценки за надежность.

"Отчеты потребителей показали, что это произошло в основном из-за проблем с аккумулятором и трансмиссией", - подчеркнул он.

BMW ActiveHybrid 5

Это авто должно было быть роскошным седаном с конкурентной экономией топлива, однако такое преимущество не соответствует цене.

"BMW ActiveHybrid 5, несмотря на вес бренда, не оправдал ожиданий. Скорее, я бы сказал, что он не выполняет то, для чего был создан", - отметил Родригес.

Range Rover Evoque PHEV

Несмотря на то, что этот роскошный SUV предлагает сочетание стиля и опций, в журнале Car and Driver подчеркнули, что его экономия топлива является "довольно печальной". Также журнал написал, что это авто имеет небольшое пространство для пассажиров сзади, которое не подходит для взрослых.

"Почти 2 из 3 владельцев жалуются на электрическую систему, кузов и двигатель этого гибрида, поэтому Range Rover Evoque PHEV легко попадает в список гибридных автомобилей, которые точно не стоит покупать. Этот автомобиль является плохим выбором из-за частых поломок и проблем с информационно-развлекательной системой", - заверила эксперт по автомобилям и генеральный директор Find by Plate Рут Калкинс.

Hyundai Tucson Hybrid

Этот автомобиль имеет проблемы с надежностью. Владельцы отмечают, что проблемы заключаются в коробке передач, двигателе и плохой эффективности тормозов. Кроме того, сообщалось о проблемах с подвеской, которая вызывает дискомфорт.

"Хотя на бумаге Hyundai Tucson Hybrid кажется идеальным, я слышал ужасные истории от клиентов, с которыми общался. Многие из них говорят, что функции и элементы управления просто не удобны для пользователей", - добавил Родригес.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее механики предупредили водителей о двух "худших" марках автомобилей. По их словам, этими марками автомобилей оказались General Motors и Chrysler.

Также опытный механик Скотти Килмер призвал водителей хорошо подумать перед тем, как покупать один тип авто. Он отметил, что речь идет о подержанных электромобилях, которые являются "более неопределенными", поскольку их стоимость резко снижается по сравнению с бензиновыми или дизельными альтернативами.

