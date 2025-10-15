В Китае продажи электрических автомобилей выросли до 1,3 млн единиц в месяц.

Глобальные продажи полностью электрических и гибридных автомобилей с зарядкой от сети выросли в сентябре на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 2,1 млн единиц. Об этом сообщает Reuters.

По словам специалистов, рост обусловлен высоким спросом в Китае и наплывом покупателей в США в конце действия налоговых льгот. В Северной Америке продажи увеличились на 66% - до 215 000 единиц.

Более половины мировых продаж пришлось на Китай - примерно 1,3 млн автомобилей. Это неудивительно, ведь он давно стал "локомотивом" рынка электрических автомобилей.

Видео дня

В Европе также зафиксировали "бум" - продажи выросли до 427 541 единицы. Это вызвано государственными стимулирующими программами в Германии и высоким спросом в Великобритании.

Эксперты прогнозируют, что выход на рынок Европы более доступной версии Tesla Model Y еще больше обострит конкуренцию в ближайшие месяцы.

В то же время ожидается, что спрос на электромобили в США резко снизится в четвертом квартале, поскольку и потребители, и бизнес потеряют доступ к налоговым льготам.

Украинский рынок электромобилей - важные новости

Ранее УНИАН сообщил, что в сентябре самыми популярными в нашей стране впервые стали полностью электрические автомобили. На них пришлась треть всех продаж новых автомобилей. Еще 20,3% рынка охватили гибриды.

Самой популярной моделью среди электромобилей оказался Volkswagen ID. UNYX. Если говорить о гибридных авто, то здесь лидером стала Toyota RAV4.

Отметим также, что общую долю "электричек" в парке Украины специалисты оценивают всего в 1,6%. По их мнению, сегодня сегмент электрокаров в нашей стране только "учится ползать".

Вас также могут заинтересовать новости: