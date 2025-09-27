Лидер этого рейтинга предлагает большой запас хода и просторный интерьер.

В наше время многие известные автопроизводители выпускают собственные электромобили. Из-за этого многим потенциальным покупателям трудно определиться, на какую модель стоит обратить внимание.

В Autocar назвали 10 лучших электромобилей 2025 года. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года:

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

Kia EV3 признали лучшим электромобилем 2025 года. Это компактный электрический кроссовер, который выпускается с 2024 года.

Эксперты заявили, что Kia EV3 имеет большой запас хода для своего сегмента, а также очень удобную информационно-развлекательную систему. Другим достоинством модели назвали просторный интерьер и вместительный багажник.

"Хотя EV3 и не является гейм-чейнджером, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным", - рассказал дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.

Электромобили с самым большим запасом хода

Ранее в What Car? назвали 10 электромобилей с самым большим запасом хода. По словам экспертов, некоторые модели способны проехать более 700 км без подзарядки.

Лидером оказался новый Mercedes-Benz CLA. Этот электрокар может проехать 779 км. Также в рейтинг вошли, в частности, Mercedes-Benz EQS, DS No8 и Audi A6 e-tron.

