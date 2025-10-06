Наибольшим спросом среди электрокаров пользуется Volkswagen ID. UNYX.

В сентябре самыми популярными в Украине впервые стали полностью электрические модели авто - на них пришлась треть всех продаж новых автомобилей (в прошлом году было лишь 15,3%), пишет "Укравтопром".

Модели с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковых авто. При этом доля бензиновых автомобилей уменьшилась с 36,8% до 31,2%.

В то же время гибриды охватили 20,3% рынка, а доля дизельных за год упала с 26% до 15,3%. На машины с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж.

Лидеры в разных сегментах:

среди электромобилей - Volkswagen ID. UNYX;

среди бензиновых авто - Hyundai Tucson;

среди гибридов - Toyota RAV4;

среди дизельных - Renault Duster;

среди авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце на первую регистрацию подали 22,7 тысячи привезенных из-за границы подержанных легковых авто. Это примерно на 40% больше, чем в сентябре 2024-го.

Наибольшим спросом пользовались Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Tesla Model 3. Также в пятерку лидеров вошли Volkswagen Tiguan и Nissan Leaf. Если говорить о марках автомобилей, то здесь лидерами оказались Volkswagen, Audi и Tesla.

Стоит отметить, что в сентябре украинцы приобрели более 6,8 тысяч новых легковых авто, что стало рекордным показателем за последние 12 месяцев.

