Прослужат годы без поломок: механик назвал 5 лучших недорогих автомобилей с пробегом

Механик советует тщательно проверять любой подержанный автомобиль перед покупкой.

Поиск надежного и недорогого автомобиля с пробегом является не самой простой задачей. Однако на вторичном рынке можно найти большое количество отличных предложений.

Автомобильный эксперт и механик из JustAnswer Крис Пайл рассказал в комментарии для GoBankingRates, какие подержанные автомобили по цене до 15 000 долларов стоит купить. По его словам, эти модели стоят своих денег.

Какие недорогие автомобили с пробегом стоит купить

Honda Accord 2018 года выпуска

Пайл заявил, что Honda Accord является отличным автомобилем, пробег которого может легко превысить 250 000 километров. Однако перед покупкой любого авто он советует тщательно проверить его.

"При покупке подержанного автомобиля его необходимо тщательно проверить - сверху донизу, внутри и снаружи, а также провести множество проверок двигателя и трансмиссии", - сказал эксперт.

Honda Civic 2021 года выпуска

Также Пайл призвал обратить внимание на Honda Civic. По его словам, эта модель имеет высокое качество сборки и очень надежная.

Механик добавил, что Honda Civic хорошо сохраняют свою стоимость, благодаря чему автомобиль можно будет выгодно продать на вторичном рынке. Он отметил, что можно обратить внимание и на модели более ранних годов выпуска.

Toyota Corolla 2023 года выпуска

Toyota Corolla стала еще одной моделью, которую порекомендовал купить эксперт. По его словам, эта модель, как и Honda Civic, имеет высокое качество сборки и очень надежная.

Nissan Altima 2022 года выпуска

Механик поставил седан Nissan Altima в один ряд с Honda Civic и Toyota Corolla. Он отметил, что Altima - это хорошо сконструированный автомобиль, надежный и проверенный.

Kia Sorento 2020 года выпуска

Пайл признался, что он сам ездит на Kia Sorento 2013 года выпуска с пробегом 228 000 километров. По его словам, этот кроссовер работает идеально.

Эксперт подчеркнул, что лучшим выбором станет Kia Sorento 2020 года выпуска. Он отметил, что этот кроссовер славится долговечностью и имеет хорошую цену.

Лучшие бензиновые автомобили 2026 года

Ранее в WhatCar? определили 10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.

Лучшим бензиновым автомобилем 2026 года признали Kia Sportage. Эксперты отметили, что эта модель дешевле своих конкурентов, но не уступает им.

Вас также могут заинтересовать новости: