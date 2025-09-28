Какой китайский автомобиль выбрать: эксперты определили 10 лучших моделей

Лучшим китайским автомобилем эксперты признали компактный кроссовер.

Китайские автомобили стремительно набирают популярность на многих рынках мира. Местные компании производят огромное количество различных моделей.

В What Car? определили 10 лучших китайских автомобилей. Эксперты объяснили, почему стоит обратить внимание на лидера этого рейтинга.

ТОП-10 лучших китайских автомобилей:

MG HS Smart #3 Smart #1 BYD Dolphin Surf MG IM6 MG IM5 MG4 BYD Seal MG S5 EV BYD Sealion 7

Лучшим китайским автомобилем в издании признали MG HS. Это компактный кроссовер, который выпускается с 2018 года.

Второе поколение MG HS дебютировало в 2024 году. На выбор доступны модификации с бензиновыми двигателями или гибридной силовой установкой.

По словам экспертов, MG HS предлагает богатое оснащение, несмотря на бюджетный ценник. Также в издании похвалили качество сборки интерьера кроссовера.

Кроме того, эксперты отметили, что у гибридной версии MG HS PHEV большой запас хода исключительно на электротяге. Модель способна проехать до 120 км без использования бензинового двигателя.

Самые надежные китайские автомобили 2025 года

Ранее в агентстве J.D. Power определили самые надежные автомобили, которые выпускаются в Китае. Чтобы составить этот рейтинг были опрошены владельцы 20 829 гибридных и полностью электрических автомобилей, которые были произведены в Китае.

В рейтинг вошли, в частности, Wuling Hongguang Mini EV и ORA Haomao. Также эксперты высоко оценили надежность Wuling Bingo Plus, NIO ET5 и BYD Sea Lion 07.

