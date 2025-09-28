Какой китайский автомобиль выбрать: эксперты определили 10 лучших моделей

Китайские автомобили стремительно набирают популярность на многих рынках мира. Местные компании производят огромное количество различных моделей.
В What Car? определили 10 лучших китайских автомобилей. Эксперты объяснили, почему стоит обратить внимание на лидера этого рейтинга.
ТОП-10 лучших китайских автомобилей:
- MG HS
- Smart #3
- Smart #1
- BYD Dolphin Surf
- MG IM6
- MG IM5
- MG4
- BYD Seal
- MG S5 EV
- BYD Sealion 7
Лучшим китайским автомобилем в издании признали MG HS. Это компактный кроссовер, который выпускается с 2018 года.
Второе поколение MG HS дебютировало в 2024 году. На выбор доступны модификации с бензиновыми двигателями или гибридной силовой установкой.
По словам экспертов, MG HS предлагает богатое оснащение, несмотря на бюджетный ценник. Также в издании похвалили качество сборки интерьера кроссовера.
Кроме того, эксперты отметили, что у гибридной версии MG HS PHEV большой запас хода исключительно на электротяге. Модель способна проехать до 120 км без использования бензинового двигателя.
Самые надежные китайские автомобили 2025 года
Ранее в агентстве J.D. Power определили самые надежные автомобили, которые выпускаются в Китае. Чтобы составить этот рейтинг были опрошены владельцы 20 829 гибридных и полностью электрических автомобилей, которые были произведены в Китае.
В рейтинг вошли, в частности, Wuling Hongguang Mini EV и ORA Haomao. Также эксперты высоко оценили надежность Wuling Bingo Plus, NIO ET5 и BYD Sea Lion 07.