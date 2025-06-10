Китайские автомобили становятся все популярнее во многих странах мира. Тем не менее водители сомневаются в надежности этих моделей.
В агентстве J.D. Power определили самые надежные автомобили, которые выпускаются в Китае. Эксперты назвали лучшие модели по этому критерию почти в каждом сегменте.
Чтобы составить этот рейтинг эксперты опросили владельцев 20 829 гибридных и полностью электрических автомобилей, которые были произведены в Китае. Они узнали, с какими поломками сталкивались эти модели за почти 12 месяцев эксплуатации.
Самые надежные китайские автомобили в 2025 году:
- субкомпактный электромобиль - Wuling Hongguang Mini EV;
- компактный электромобиль - ORA Haomao;
- компактный электрокроссовер - Wuling Bingo Plus;
- среднеразмерный электромобиль - NIO ET5/ET5T;
- среднеразмерный электрокроссовер - BYD Sea Lion 07;
- полноразмерный электромобиль - Xiaomi SU7;
- премиальный электромобиль - BMW i3;
- премиальный гибридный кроссовер - Li L9;
- премиальный гибридный минивэн - Denza D9 PHEV;
- бюджетный гибридный автомобиль - BYD Seal 06 DM-i;
- компактный гибридный кроссовер - Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV;
- компактный гибридный кроссовер с двигателем-генератором - Changan Deepal S07;
- среднеразмерный гибридный кроссовер - WEY Lanshan PHEV;
- среднеразмерный гибридный кроссовер с двигателем-генератором - Avatr 07.
В частности, в рейтинг вошел компактный электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Его можно купить в Китае менее чем за 10 000 долларов.
Также надежным оказался Xiaomi SU7, который является первым серийным автомобилем китайского техногиганта. Эта модель является конкурентом Tesla Model S.
10 очень надежных электромобилей с пробегом
Ранее эксперты портала Top Speed назвали 10 очень надежных электромобилей с пробегом. Они заявили, что у всех этих моделей редко возникают серьезные поломки.
В частности, в рейтинг вошли Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt EV/EUV и Kia Niro Electric. Эксперты похвалили качество сборки этих моделей.
Кроме того, лидер этого рейтинга предлагает неплохую шумоизоляцию и отличные тормоза. Также, по словам экспертов, у него практичный интерьер.