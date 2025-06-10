В рейтинг вошли самые надежные гибридные автомобили и электромобили, которые выпускаются в Китае.

Китайские автомобили становятся все популярнее во многих странах мира. Тем не менее водители сомневаются в надежности этих моделей.

В агентстве J.D. Power определили самые надежные автомобили, которые выпускаются в Китае. Эксперты назвали лучшие модели по этому критерию почти в каждом сегменте.

Чтобы составить этот рейтинг эксперты опросили владельцев 20 829 гибридных и полностью электрических автомобилей, которые были произведены в Китае. Они узнали, с какими поломками сталкивались эти модели за почти 12 месяцев эксплуатации.

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Самые надежные китайские автомобили в 2025 году:

субкомпактный электромобиль - Wuling Hongguang Mini EV;

компактный электромобиль - ORA Haomao;

компактный электрокроссовер - Wuling Bingo Plus;

среднеразмерный электромобиль - NIO ET5/ET5T;

среднеразмерный электрокроссовер - BYD Sea Lion 07;

полноразмерный электромобиль - Xiaomi SU7;

премиальный электромобиль - BMW i3;

премиальный гибридный кроссовер - Li L9;

премиальный гибридный минивэн - Denza D9 PHEV;

бюджетный гибридный автомобиль - BYD Seal 06 DM-i;

компактный гибридный кроссовер - Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV;

компактный гибридный кроссовер с двигателем-генератором - Changan Deepal S07;

среднеразмерный гибридный кроссовер - WEY Lanshan PHEV;

среднеразмерный гибридный кроссовер с двигателем-генератором - Avatr 07.

В частности, в рейтинг вошел компактный электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Его можно купить в Китае менее чем за 10 000 долларов.

Также надежным оказался Xiaomi SU7, который является первым серийным автомобилем китайского техногиганта. Эта модель является конкурентом Tesla Model S.

10 очень надежных электромобилей с пробегом

Ранее эксперты портала Top Speed назвали 10 очень надежных электромобилей с пробегом. Они заявили, что у всех этих моделей редко возникают серьезные поломки.

В частности, в рейтинг вошли Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt EV/EUV и Kia Niro Electric. Эксперты похвалили качество сборки этих моделей.

Кроме того, лидер этого рейтинга предлагает неплохую шумоизоляцию и отличные тормоза. Также, по словам экспертов, у него практичный интерьер.

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