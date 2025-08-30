Jetour Zongheng G700 PHEV выделяется брутальным дизайном и отличными характеристиками.

В Китае открыли предзаказы на новый гибридный внедорожник Jetour Zongheng G700 PHEV. Новинка может преодолевать брод глубиной до 970 мм и имеет низкий расход топлива, пишет CarNewsChina.

Габариты Jetour Zongheng G700 PHEV:

длина - 5198 мм;

ширина - 2050 мм;

высота - 1956 мм;

колесная база - 2870 мм;

максимальный дорожный просвет - 320 мм.

Jetour Zongheng G700 PHEV выделяется брутальным дизайном экстерьера с угловатой формой кузова и прямоугольными передними фарами. Также модель получила широкую решетку радиатора со световыми элементами.

Сзади размещены вертикальные фонари, которые можно запрограммировать для цифрового отображения различных узоров или слов. Кроме того, можно заметить полноценное запасное колесо.

Интерьер рассчитан на четыре посадочных места. Внутри можно найти 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей и горизонтальную 35,4-дюймовую цифровую панель приборов.

Пассажиры заднего ряда сидений имеют доступ к 17,3-дюймовому дисплею на потолке и холодильнику, в котором можно хранить еду и напитки. Сиденья поддерживают функции вентиляции, обогрева и массажа.

Кроме того, внедорожник может похвастаться усовершенствованной системой помощи водителю. Такую же систему можно встретить на Chery Falcon 500.

Одной из особенностей Jetour Zongheng G700 PHEV является возможность преодолевать брод глубиной до 970 мм в течение 40 минут. Интерьер устойчив к давлению воды 20 кПа и скорости течения 5 м/с.

Jetour Zongheng G700 PHEV оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 751 л.с. и 795 Нм крутящего момента.

Средний расход топлива составляет 1,39 литра на 100 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Jetour Zongheng G700 PHEV получил блок аккумуляторных батарей 4C Shenxing от CATL. Запас хода в смешанном режиме составляет 1400 км.

Внедорожник уже доступен для предварительного заказа в Китае за депозит в размере 700 юаней (98 долларов). Стоимость модели пока не раскрывается.

