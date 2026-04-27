Большие изменения: культовый кроссовер Land Rover вернулся в новом формате

На Пекинском международном автосалоне 2026 представили новый кроссовер Freelander 8, который является первым продуктом нового совместного бренда Jaguar Land Rover и Chery. Об этом пишет Motor1.

Отмечается, что всего несколько недель назад был показан концепт Freelander Concept 97. Концептуальная модель демонстрировала то, как будет выглядеть новое поколение кроссовера Freelander, который выпускался под брендом Land Rover.

Теперь же Freelander является отдельным брендом. Он сосредоточится на выпуске гибридных и полностью электрических автомобилей.

Новинка получила дизайн в стиле предыдущих моделей Freelander. Например, задняя стойка с треугольным стеклом отсылает к модели первого поколения.

Закрытая передняя решетка украшена тисненым логотипом Freelander. Также можно заметить лидар на крыше, который стал обычным явлением на автомобилях в Китае, оснащенных передовыми системами помощи водителю.

Известно, что длина Freelander 8 составит около 5,1 метра. Кроссовер основан на платформе, которая поддерживает гибридные и электрические силовые установки.

Кроме того, в издании добавили, что серийная версия Freelander 8 будет иметь три ряда сидений и аккумуляторы CATL с поддержкой зарядки мощностью 350 кВт. Также заявлены пневматическая подвеска и задний электронный самоблокирующийся дифференциал.

В издании отметили, что Freelander 8 будет продаваться не только в Китае. Более того, бренд планирует начать выпускать еще пять моделей в течение следующих пяти лет.

Китайские автомобили бьют рекорды в Европе

Ранее Automotive News писало, что в марте 2026 года китайские автопроизводители достигли рекордного уровня продаж в Европе, реализовав 149 094 автомобиля. Эта цифра на 97% превышает показатель марта прошлого года.

Стремительный рост популярности китайских автомобилей обеспечил высокий спрос на плагин-гибриды – их продажи увеличились в четыре раза. Сейчас каждый третий проданный в Европе китайский автомобиль (32%) является гибридом.

