Дизельные бестселлеры года: названы самые популярные модели в Украине

В 2025 году отечественный автопарк пополнили 64,5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями (на 12% меньше, чем в предыдущем году). Такие данные приводит специализированный портал "УкрАвтопром".
Из общего количества дизельных машин 14,2 тыс. единиц оказались новыми (-20%), тогда как 50,3 тыс. единиц – подержанными, ввезенными из-за рубежа (-9%).
Таким образом, на рынке новых легковых автомобилей дизельные модели охватили 17,4% продаж. Среди ввезенных подержанных легковых автомобилей доля дизельных автомобилей составила 18,3%.
ТОП-5 самых популярных новых дизельных легковых автомобилей:
- Renault Duster – 3524 единицы;
- Toyota Land Cruiser Prado – 1830;
- Volkswagen Touareg – 1388;
- Škoda Kodiaq – 858;
- Volkswagen Tiguan – 823.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковых автомобилей:
- Renault Mégane – 4186 единиц;
- Nissan Qashqai – 3444;
- Škoda Octavia – 3259;
- Volkswagen Passat – 2773;
- Volkswagen Golf – 1790.
Авторынок Украины – другие новости
Ранее стало известно, что в 2025 году украинцы приобрели более 61 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. В тройку самых популярных моделей в этом сегменте попали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Ford Escape.
Также сообщалось, что в прошлом году украинцы приобрели более 29 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. В пятерку самых популярных моделей новых легковых автомобилей из Китая попали Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus и BYD Leopard 3.