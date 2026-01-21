Дизельные бестселлеры года: названы самые популярные модели в Украине

В 2025 году отечественный автопарк пополнили 64,5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями (на 12% меньше, чем в предыдущем году). Такие данные приводит специализированный портал "УкрАвтопром".

Из общего количества дизельных машин 14,2 тыс. единиц оказались новыми (-20%), тогда как 50,3 тыс. единиц – подержанными, ввезенными из-за рубежа (-9%).

Таким образом, на рынке новых легковых автомобилей дизельные модели охватили 17,4% продаж. Среди ввезенных подержанных легковых автомобилей доля дизельных автомобилей составила 18,3%.

ТОП-5 самых популярных новых дизельных легковых автомобилей:

  1. Renault Duster – 3524 единицы;
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 1830;
  3. Volkswagen Touareg – 1388;
  4. Škoda Kodiaq – 858;
  5. Volkswagen Tiguan – 823.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковых автомобилей:

  1. Renault Mégane – 4186 единиц;
  2. Nissan Qashqai – 3444;
  3. Škoda Octavia – 3259;
  4. Volkswagen Passat – 2773;
  5. Volkswagen Golf – 1790.

Ранее стало известно, что в 2025 году украинцы приобрели более 61 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. В тройку самых популярных моделей в этом сегменте попали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Ford Escape.

Также сообщалось, что в прошлом году украинцы приобрели более 29 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. В пятерку самых популярных моделей новых легковых автомобилей из Китая попали Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus и BYD Leopard 3.

