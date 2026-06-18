Названы две модели кроссоверов, которые раскупают украинцы

Почти на всех крупнейших региональных рынках страны в мае лидером стал бестселлер последних лет – Renault Duster.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в нашей стране были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

На эти региональные рынки пришлось 66% продаж новых легковых автомобилей.

Крупнейшие региональные рынки в мае:

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Киев – 2111 новых автомобилей. Киевская область – 577 шт. Днепропетровская область – 397 шт. Одесская область – 269 шт. Львовская область – 251 шт.

На всех указанных рынках, за исключением Львовской области, самой популярной моделью месяца стал компактный кроссовер Renault Duster. За последние годы он стал настоящим "народным" автомобилем, предлагающим хорошее соотношение цены и качества.

Во Львовской области лидирующие позиции по итогам месяца занял среднеразмерный кроссовер Škoda Kodiaq, который украинцы выбирают за практичность и надёжность.

Авторынок Украины – последние новости

В мае украинский автопарк пополнился примерно на 5,5 тысячи новых легковых автомобилей. Из общего объема продаж 63% пришлось на частных клиентов, тогда как доля юридических лиц составила 37%. Среди частных покупателей самой популярной моделью автомобиля стал кроссовер Mazda CX-5. В корпоративном сегменте со значительным отрывом лидирует Renault Duster.

Сообщалось также, что в течение мая в Украине было зарегистрировано около 3,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольший спрос среди них традиционно пришелся на модели с бензиновыми двигателями.

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