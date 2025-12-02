Иногда лучше потратить больше денег при покупке авто, чем потом вкладывать много средств при ремонте.

Обычно роскошные внедорожники ассоциируются с высокими затратами на ремонт и обслуживание. Однако все больше премиальных моделей сочетают в себе высокий комфорт с надежностью, а потому на них не нужно много тратить.

Часто водители задумываются, какой бюджетный кроссовер лучше купить, однако это не всегда идеальное решение. В результате на ремонтах можно потерять больше, чем если бы купили более дорогую и надежную машину.

Ранее мы рассказывали, какая машина лучше всего подойдет новичкам.

Видео дня

Топ 10 лучших внедорожников

Издание howtogeek составило свой список из десяти электрических автомобилей. Ориентируясь на него, будет проще разобраться, какой выбрать внедорожник. Для каждой машины эксперты подсчитали расходы на техническое обслуживание за 10 лет.

Cadillac Lyriq - 7 283 долларов

Это среднеразмерный электрический внедорожник, который предлагает роскошный салон и комфортную езду. При этом его стартовая цены ниже, чем у конкурентов. Если говорить за обслуживание, то Lyriq считается одним из самых доступных роскошных внедорожников, которые вы можете приобрести. Его обслуживание на 5169 долларов дешевле, чем обслуживание среднего роскошного внедорожника.

Audi Q6 e-tron - 7 244 долларов

Это компактный внедорожник, который обеспечивает впечатляющее ускорение. Покупая его, можно рассчитывать получить ряд технологических функций, как и ожидается от немецкого автопроизводителя.

Volvo EX40 - 7 283 долларов

Этот бренд известен своим вниманием к безопасности и качеству. EX40 является достаточно хорошим примером этой философии со своим интерьером и наполненным функционалом. Есть очень низкая вероятность, что это авто потребует капитального ремонта в первые десять лет.

Cadillac Optiq - 7 088 долларов

Этот электромобиль по праву занимает свое место в суперконкурентном сегменте. Он обеспечивает своим владельцам впечатляюще высококлассный опыт за свою цену, хороший запас хода на электротяге и просторный салон.

Volvo EX30 - 6 863 долларов

Несмотря на различные роскошные функции, субкомпактный EX30 является одним из самых доступных новых электромобилей. Внутри он может быть немного тесен, но это компенсируется сбалансированной ездой и двухмоторной системой.

Acura ZDX - 5 979 долларов

Этот электрический внедорожник использует много тех же деталей, что и Cadillac Lyriq, в рамках партнерства между Honda и General Motors, но при этом его расходы на обслуживание еще ниже. Вероятность капитального ремонта у него ниже среднего показателя.

Genesis GV60 - 5 475 долларов

Эта компания заработала себе имя, предлагая роскошь за более низкую цену, чем у конкурентов.

Кроссовер от Genesis имеет более высокий показатель качества и надежности, чем большинство других электромобилей в этом списке. Как и многие современные машины этого типа, GV60 страдает от большого количества отзывов. Однако вероятность потребности в дорогостоящем ремонте составляет лишь 26%.

Audi Q4 e-tron - 5 318 долларов

Это компактный электрический внедорожник, который соответствует уровню технологий и качества своего бренда. В то же время управлять им немного скучно, а конкуренты предлагают больший запас хода. Однако его езда невероятно мягкая, он предлагает одни из самых приятных и удобных сидений, а также оснащён стандартными системами помощи водителю.

При этом расходы на обслуживание чрезвычайно доступны и меньше, чем обычно требует среднестатистический роскошный внедорожник.

Tesla Model X - 4885 долларов

Машины этого бренда наделали много шума, когда появились на рынке, а за последние годы достигли огромного успеха. Хотя основные Model 3 и Model Y более популярны, именно Model X является более роскошным вариантом. В частности, он имеет необычные двери "крылья сокола".

Lexus RZ - 4566 долларов

Эта компания имеет одну из лучших репутаций на рынке, когда речь идет о надежности и стоимости обслуживания. Ее электрический RZ один из самых доступных вариантов в своем сегменте, несмотря на наличие передовых функций. Хотя это авто не предлагает чего-то принципиально нового и интересного, оно чрезвычайно роскошное.

Вас также могут заинтересовать новости: