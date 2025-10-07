По словам эксперта, на эти модели стоит обратить внимание.

В наши дни не так и легко найти недорогой автомобиль, который не только хорошо выглядит, но и редко ломается. Тем не менее с этой задачей можно справиться.

Автомобильный эксперт и механик из Just Answer Крис Пайл рассказал в комментарии для GoBankingRates, на какие недорогие автомобили стоит обратить внимание. Он выделил 5 моделей, которые не подведут водителей.

Лучший недорогой внедорожник - Ford Bronco

Механик рассказал, что Ford Bronco является одной из лучших моделей в своем классе. Он отметил, что существует огромное количество различных комплектаций этого внедорожника.

"Вы можете выбрать базовую модель или улучшить ее, добавив более приятные функции и изменив внешний вид. Вы также можете приобрести базовую модель и оснастить ее тем, что вам нравится, позже", - поделился Пайл.

Эксперт заявил, что гибкость модернизации Ford Bronco делает его отличным выбором для тех, кто ищет недорогой внедорожник.

Спорткары-близнецы - Toyota GR86 и Subaru BRZ

В сегменте спортивных автомобилей Пайл советует обратить внимание на Toyota GR86 и Subaru BRZ. Эти модели имеют лишь незначительные отличия между собой.

По словам эксперта, Toyota GR86 и Subaru BRZ предлагают отличную управляемость, но стоят дешевле многих конкурентов. Также он добавил, что эти модели не требуют огромных затрат на обслуживание.

Пикап для любых задач - Ford Maverick

Также Пайл порекомендовал обратить внимание на Ford Maverick. Это самый доступный пикап бренда, но, по словам эксперта, он способен справиться почти с любой задачей.

"Раньше на дорогах было много Ford Ranger. Они исчезли, как и Ford Sport Trac. Ranger вернулся, но многие просто хотят небольшой пикап для легких работ и повседневных задач", - поделился Пайл.

Нескучный минивэн - Kia Carnival

Кроме того, механик призвал автомобилистов обратить внимание на Kia Carnival. По его словам, это достаточно нескучный минивэн, который доступнее многих конкурентов.

"Он выглядит как Ford Explorer, но с раздвижными дверями, обеспечивающими легкий доступ, и может буксировать лодку. Расход топлива составляет около 10 литров на 100 км, и вы готовы к этому? Сиденья второго ряда откидываются и имеют подножки. Готовьтесь к тому, что все будут просить сесть сзади во время поездки", - сказал эксперт.

