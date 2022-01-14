Рост капитализаци обусловлен заявлением компании о реорганизации и увеличении производства электромобилей.

Капитализация автопроизводителя Ford впервые в истории превысила $100 млрд.

Об этом сообщает CNBC. На данный момент Ford стоит больше, чем его конкурент General Motors (около $90 млрд) и стартап по производству электромобилей Rivian Automotive ($72 млрд).

Однако компания все еще значительно дешевле Tesla, капитализация которой превышает $1 триллион.

Акции Ford подорожали на 5,7% до $25,87 за бумагу, достигнув 20-летнего максимума. Закрылись торги на уровне $25,02 за акцию.

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Рост капитализаци обусловлен заявлением компании о реорганизации и увеличении производства электромобилей.

Ford и электромобили:

В январе 2021 года американская компания Ford заявила, что намерена к 2030 году продавать в Европе только электромобили.

General Motors и отзыв электромобилей:

21 августа 2021 года американский автопроизводитель General Motors (GM) объявил об отзыве 9335 электромобилей Chevrolet Bolt 2019 года выпуска, и 63 683 электромобилей этой модели 2020-2022 года выпуска.

Электромобили отзывались из-за риска возгорания аккумуляторной батареи. В компании оценили, что отзыв обойдется в $1 млрд.

General Motors и конкуренция:

По результатам 2021 года впервые в истории японская корпорация Toyota заняла первое место по продажам автомобилей в США.

С 1931 года General Motors была лидером на американском рынке автопродаж. В 2021 году General Motors продала 2,218 млн. автомобилей. Toyota в 2021 году продала 2,332 млн автомобилей в США.

Продажи GM в США упали на 13% в 2021 году.

В 2020 году продажи GM в США составили 2,55 млн, у Toyota — 2,11 млн, у Ford Motor — 2,04 млн.