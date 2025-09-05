Производство этой модели стартовало в далеком 1990 году.

Согласно итоговым данным за период с начала 2025 года до июля, автомобиль Renault Clio поднялся на одну позицию и стал новым лидером европейского рынка, продемонстрировав рост продаж на 8,5%. Об этом сообщает Focus2Move.

Специалисты неоднократно обращали внимание на преимущества этого авто. Среди них называли стильный дизайн, доступную цену, экономность, а также комфортную подвеску и приятную управляемость.

Что касается других лидеров рынка, то Dacia Sandero опустилась на одну позицию и заняла второе место. Сразу за ней идет Volkswagen T-Roc, а замыкает десятку лидеров Peugeot 2008.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

Renault Clio (+8,5). Dacia Sandero (-9,7%). Volkswagen T-Roc (+4,2%). Volkswagen Golf (-14,2%). Dacia Duster (+2,9%). Volkswagen Tiguan (+3,6%). Opel Corsa (+6,9%). Lada Granta (-6,4%). Citroen C3 (-15,8%). Peugeot 2008 (+7,7%).

Недавно УНИАН сообщил, что рейтинг самых продаваемых моделей в мире возглавил автомобиль Toyota Corolla. Сразу за ней идет Toyota RAV4, а замыкает тройку лидеров Ford F-Series.

Существенно снизились продажи Tesla Model Y (-18,7%). В то же время выросли показатели модели Toyota Camry (+12%).

Также напомним, что ранее был назван самый популярный автомобиль на рынке США. Им оказался легендарный пикап Ford F-Series. Эта модель в разных итерациях выпускается с 1948 года.

