Согласно итоговым данным за период с начала 2025 года до июля, автомобиль Renault Clio поднялся на одну позицию и стал новым лидером европейского рынка, продемонстрировав рост продаж на 8,5%. Об этом сообщает Focus2Move.
Специалисты неоднократно обращали внимание на преимущества этого авто. Среди них называли стильный дизайн, доступную цену, экономность, а также комфортную подвеску и приятную управляемость.
Что касается других лидеров рынка, то Dacia Sandero опустилась на одну позицию и заняла второе место. Сразу за ней идет Volkswagen T-Roc, а замыкает десятку лидеров Peugeot 2008.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:
- Renault Clio (+8,5).
- Dacia Sandero (-9,7%).
- Volkswagen T-Roc (+4,2%).
- Volkswagen Golf (-14,2%).
- Dacia Duster (+2,9%).
- Volkswagen Tiguan (+3,6%).
- Opel Corsa (+6,9%).
- Lada Granta (-6,4%).
- Citroen C3 (-15,8%).
- Peugeot 2008 (+7,7%).
Мировой авторынок - другие новости
Недавно УНИАН сообщил, что рейтинг самых продаваемых моделей в мире возглавил автомобиль Toyota Corolla. Сразу за ней идет Toyota RAV4, а замыкает тройку лидеров Ford F-Series.
Существенно снизились продажи Tesla Model Y (-18,7%). В то же время выросли показатели модели Toyota Camry (+12%).
Также напомним, что ранее был назван самый популярный автомобиль на рынке США. Им оказался легендарный пикап Ford F-Series. Эта модель в разных итерациях выпускается с 1948 года.