Разметают, как горячие пирожки: стало известно, какие автомобили самые популярные в ЕС

В августе наибольшим спросом на европейском авторынке пользовались гибридные модели.

В прошлом месяце количество регистраций новых машин в Евросоюзе выросло в годовом исчислении на 5,3% - до почти 677,8 тыс единиц. Такие данные приводит Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Наибольшим спросом на европейском авторынке пользовались гибридные модели, которые продемонстрировали значительный рост (+14%). Количество регистраций электромобилей выросло на 30%.

В то же время в секторе автомобилей с традиционными двигателями можно видеть отрицательную динамику. Например, бензиновые автомобили продемонстрировали падение на 16%.

Всего в августе в Евросоюзе было зарегистрировано:

- Гибридов (HEV) - 229 970 единиц (+14%);

- Бензиновых авто - 178 156 (-16%);

- Электромобилей (BEV) - 120 797 (+30%);

- Плагин-гибридов - 70 545 (+55%);

- Дизельных авто - 59 327 (-17%);

- Прочих - 18 990 (+2%).

Отметим, что по итогам первых восьми месяцев этого года рынок новых легковушек в ЕС уменьшился на 0,1% - до 7 168 848 единиц.

Напомним, ранее издание Focus2Move сообщило, что за период с начала 2025 года до июля лидером европейского рынка оказался автомобиль Renault Clio.

На второй позиции находится Dacia Sandero, тогда как третью занял Volkswagen T-Roc.

Также сообщалось, что самым популярным брендом автомобилей на рынке ЕС стал Volkswagen. С января по июль автопарк Евросоюза пополнился почти 739 тысячами новых автомобилей Volkswagen.

