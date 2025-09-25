Разметают, как горячие пирожки: стало известно, какие автомобили самые популярные в ЕС

В прошлом месяце количество регистраций новых машин в Евросоюзе выросло в годовом исчислении на 5,3% - до почти 677,8 тыс единиц. Такие данные приводит Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
Наибольшим спросом на европейском авторынке пользовались гибридные модели, которые продемонстрировали значительный рост (+14%). Количество регистраций электромобилей выросло на 30%.
В то же время в секторе автомобилей с традиционными двигателями можно видеть отрицательную динамику. Например, бензиновые автомобили продемонстрировали падение на 16%.
Всего в августе в Евросоюзе было зарегистрировано:
- Гибридов (HEV) - 229 970 единиц (+14%);
- Бензиновых авто - 178 156 (-16%);
- Электромобилей (BEV) - 120 797 (+30%);
- Плагин-гибридов - 70 545 (+55%);
- Дизельных авто - 59 327 (-17%);
- Прочих - 18 990 (+2%).
Отметим, что по итогам первых восьми месяцев этого года рынок новых легковушек в ЕС уменьшился на 0,1% - до 7 168 848 единиц.
Автомобильный рынок Европы - другие новости
Напомним, ранее издание Focus2Move сообщило, что за период с начала 2025 года до июля лидером европейского рынка оказался автомобиль Renault Clio.
На второй позиции находится Dacia Sandero, тогда как третью занял Volkswagen T-Roc.
Также сообщалось, что самым популярным брендом автомобилей на рынке ЕС стал Volkswagen. С января по июль автопарк Евросоюза пополнился почти 739 тысячами новых автомобилей Volkswagen.