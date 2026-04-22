В МВД предлагают обновить правила экзаменов для водителей: что изменится

В настоящее время документ вынесен на общественное обсуждение.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало проект приказа, который должен упростить процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилить контроль за идентификацией будущих водителей, говорится на сайте МВД.

Согласно пояснительной записке, проект приказа разработан с целью усовершенствования процедуры сдачи теоретического экзамена, в частности путем введения возможности его сдачи на английском языке, урегулирования вопроса перевода тестовых вопросов, повышения доступности и качества предоставления услуги.

Отмечается, что в настоящее время сдача теоретического экзамена на знание правил дорожного движения в сервисных центрах МВД предусмотрена исключительно на государственном языке. Однако новый проект приказа официально разрешает сдавать теоретический экзамен на английском языке по выбору иностранца и лица без гражданства.

Кроме того, предлагается перед началом теоретического и практического экзаменов каждого кандидата обязательно фотографировать. Если в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованное изображение лица, фотография делается на месте и сразу вносится в базу данных.

В настоящее время документ обнародован для общественного обсуждения. Далее он должен пройти согласование в ряде министерств.

До конца 2027 года Украина обязана перед Евросоюзом ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, в частности легковых.

20 апреля стало известно, что уже с июня в рамках проекта "єЧерга" в стране заработает электронная система пересечения границы для легковых автомобилей.

В ноябре 2025 года в Украине перестали выдавать бумажные свидетельства об окончании теоретического или практического курса обучения в автошколах. После окончания учебы автошкола теперь самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр МВД.

