При необходимости выпускник автошколы может получить бумажную справку, но это не является официально утвержденным документом.

В Украине перестали выдавать бумажные свидетельства об окончании теоретического или практического курса обучения в автошколах. Теперь после завершения обучения автошкола самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД. "Кандидатам в водители не нужно предъявлять свидетельство о завершении обучения в автошколе в сервисном центре МВД перед сдачей экзамена. Ведь вся необходимая информация автоматически отображается и доступна для просмотра администратору в электронном режиме", - говорится в сообщении.

Таким образом, когда лицо посетит сервисный центр МВД сдать экзамены, то там проверят информацию о нем в реестре. Это позволяет исключить возможность подделки, потери или повреждения бумажного документа.

Однако, если кандидат в водители желает получить информацию, подтверждающую его обучение в автошколе, он может обратиться непосредственно в учебное заведение и получить соответствующую информацию в бумажном виде. Однако, это не будет в формате документа, а лишь информацией для лица.

