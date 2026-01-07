Превосходит всех конкурентов: эксперты назвали лучший универсал 2026 года

Этот автомобиль предлагает просторный интерьер и вместительный багажник.

Автомобили в кузове универсал полностью соответствуют своему названию и предлагают высочайший уровень практичности. Эти модели отлично подходят для водителей, которым регулярно нужно перевозить большое количество вещей.

В WhatCar? назвали 10 лучших универсалов, которые можно купить в 2026 году. Эксперты объяснили, почему лидер этого рейтинга превосходит всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших универсалов:

Volkswagen Passat Toyota Corolla Touring Sports Skoda Octavia Combi Volkswagen ID.7 Tourer Skoda Superb Combi BMW i5 Touring Mercedes-Benz E-Class Estate Seat Leon Estate BMW 3 Series Touring Mercedes-Benz C-Class Estate

Volkswagen Passat признали лучшим универсалом, который можно купить в 2026 году. Девятое поколение этой модели дебютировало в 2023 году и предлагается исключительно в кузове универсал (седан доступен эксклюзивно для рынка Китая).

В издании поделились, что Volkswagen Passat предлагает просторный интерьер и вместительный багажник. Также эксперты высоко оценили плавность хода и шумоизоляцию модели.

В Украине новый Volkswagen Passat продается по цене от 2 009 409 грн. На выбор доступны бензиновая и дизельная версия этого автомобиля, а также "мягкий" гибрид со средним расходом топлива 6,3 литра на 100 км.

Опытный механик порекомендовал очень надежный японский седан

Ранее автомобильный эксперт и механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер приобрел себе свой первый новый автомобиль. Он рассказал, почему и другим водителям стоит обратить внимание на эту модель.

Выбор Килмера пал на седан Toyota Camry Hybrid SE. Он оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и электромотором, которые суммарно развивают мощность 225 л.с. Гибридная установка работает в паре с бесступенчатой КПП.

Механик поделился, что благодаря электромотору Toyota Camry Hybrid SE кажется довольно быстрым при разгоне с места, а средний расход топлива составляет всего 4,7 литра на 100 км.

