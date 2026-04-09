Эти подержанные авто выбирают чаще всего: названы самые популярные модели в Украине

Лидером рынка импортных подержанных автомобилей по-прежнему остается Volkswagen Golf.

В течение марта украинский автопарк пополнили 18,3 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем в прошлом году, пишет"УкрАвтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка традиционно принадлежала бензиновым автомобилям – 58% (в прошлом году они составляли 45%). Далее по популярности идут дизельные автомобили – 21% (23% в марте 2025 года); электромобили – 9% (23% в прошлом году); гибриды – 8% (5% в прошлом году); автомобили с ГБО – 4%, что соответствует показателю прошлого года.

Средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером рынка импортированных подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf. На второй и третьей позициях также расположились немецкие машины.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf – 849 единиц;

Volkswagen Tiguan – 787;

Audi Q5 – 627;

Nissan Rogue – 624;

Škoda Octavia – 594;

Renault Megane – 589;

Ford Escape – 415;

Volkswagen Passat – 385;

Mazda CX5 – 361;

Nissan Qashqai – 352.

Авторынок Украины – последние новости

8 апреля стало известно, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнили около 5,9 тысячи новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица. Тогда в частном и корпоративном секторах на украинском авторынке первые места по популярности среди легковых автомобилей заняли кроссоверы.

В начале апреля украинцы выбрали "Автомобиль года 2026". Победу одержал компактный кроссовер Renault Duster. Организаторы тогда также объявили лучшие модели в различных категориях.

6 апреля в Институте исследований авторынка сообщили, что на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдается существенное оживление активности. В прошлом месяце украинцы приобрели более 17 тысяч подержанных автомобилей.

