Волна протестов польских аграриев против экспорта украинского зерна привела к отставке польского министра сельского хозяйства.

Введенный 15 апреля запрет на ввоз украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны, пояснил в Twitter министр развития и технологий Вальдемар Буда.

"Запрет полный, включая запрет транзита через Польшу", - подчеркнул он. Буда также добавил, что Варшава отдельно обсудит с Киевом построение жесткой системы и гарантированного прохождения товаров через Польшу.

Транзит украинского зерна через Польшу - что известно

В условиях российской морской блокады ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в другие регионы мира. Однако часть зерна осталась в европейских странах, что вызвало недовольство местных фермеров.

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Волна протестов польских аграриев против экспорта украинского зерна привела к отставке польского министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика. Сразу после этого в правительстве Польши заявили, что не будут больше разгружать украинское зерно, а сразу будут отправлять его в третьи страны.

15 апреля стало известно, что Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подчеркнул, что Польша "была и остается другом Украины без малейших изменений", однако, задачей польских властей является также защита интересов своих граждан, а возможный кризис в польском селе отразится на положении всех поляков.

Украина, в свою очередь, надеется на конструктивные переговоры относительно проблемы и ее решения, ответил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

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