Министр агрополитики надеется на встрече с поляками урегулировать сложившуюся ситуацию.

Украина сожалеет об одностороннем решении Польши временно остановить ввоз и транзит украинской агропродукции, но надеется на конструктивные переговоры по проблеме и ее решение.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил в эфире информационного телемарафона. По его словам, наше государство понимает трудную ситуацию польских фермеров, однако отмечает, что труднее всего сейчас аграриям в Украине.

"Сегодня было принято польской стороной решение об одностороннем, скажем так, временном ограничении ввоза любой сельскохозяйственной продукции, в том числе и транзита. Мы сильно сожалеем о таком решении, мы понимаем что сегодня был съезд фермеров в Польше, мы понимаем, что фермерам польским трудно, мы все знаем, кто и что является причиной этого. Но очевидно, что каждый человек в мире знает, что труднее всего украинским фермерам", - подчеркнул Сольский.

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Он выразил надежду на конструктивные переговоры в понедельник, 17 апреля.

"И надеемся достичь согласия, с учетом тех тесных, близких и крепких отношений, которые у нас есть, особенно в последнее время", - отметил министр.

Сольский надеется, что во время запланированной на начало недели встречи с польской стороной удастся урегулировать ситуацию, а также договориться по другим вопросам, которые были озвучены на предыдущих встречах.

"Мы будем обсуждать именно условия договора, о котором мы говорили на встречах с польской стороной. О том, что некоторые виды продукции сельскохозяйственной идут только транзитом, а все остальные могут идти и транзитом, и могут идти в Польшу. Результаты переговоров будут ясны в начале недели. Насколько изменилась их позиция после сегодняшних решений, мы также поймем в ходе переговоров в начале недели", - сказал Сольский.

Проблемы с украинским зерном в ЕС

Как сообщал УНИАН, ЕС отменил все тарифы и квоты на ввоз украинского зерна, чтобы оно могло идти транзитом через Европу в другие регионы мира в условиях российской морской блокады Украины. Но из-за того, что значительная часть этого зерна осталась в европейских странах, вызвало недовольство фермерских объединений.

В частности, польские аграрии недовольны, что местный рынок наполнило дешевое украинское зерно. Они уже несколько месяцев устраивают массовые акции протеста против экспорта зерна из Украины. В том числе, они блокировали железную дорогу на границе между Украиной и Польшей в Грубешеве.

На фоне протестов польских фермеров 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. 7 апреля спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава приняла решение, что украинское зерно будут везти через Польшу транзитом в третьи страны. Разгрузки украинского зерна в Польше не будет.

Однако уже 9 апреля в Министерстве сельского хозяйства Польши заявили, что импорт зерна из Украины хотят "заморозить" как минимум до июля 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что ЕС не поддержал польских фермеров в разрешении кризиса. Там отметили, что своим "молчанием" в этом вопросе такие страны, как Германия и Франция заложили мину под польско-украинские отношения.

Сегодня 15 апреля стало известно, что Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Постановление вступает в силу со дня его объявления. Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский отметил, что Варшава готова решить вопрос поставок зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

Глава ПиС подчеркнул, что Польша "была и остается другом Украины без малейших изменений", однако, задачей польских властей является также защита интересов своих граждан, а возможный кризис в польском селе отразится на положении всех поляков.

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