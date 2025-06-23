Погода испортится уже в ближайшее время.

В Днепре срочно объявили повышенный уровень опасности из-за приближения непогоды. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода, по данным синоптиков, испортится уже в ближайшее время как в самом Днепре, так и по области.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 23 июня в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды на Днепропетровщине объявлен уровень опасности I, желтый.

Кроме этого, днем 23 июня на Днепропетровщине ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Погода в Днепре

23 июня на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и грозу.

Ветер будет северо-западный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области +19°...+24°, а в Днепре будет свежее, +19°...+21°.

Погода 23 июня в Украине

По данным Погода УНИАН, в начале новой рабочей недели в Украине ожидается повышение температуры. Первыми тепло почувствуют жители западных регионов - там столбики термометров будут достигать +27°...+30°, местами до +32°. В других областях температура будет колебаться в пределах +20°...+24°, а на юге - до +26°. Между тем осадки постепенно будут смещаться на восток, охватывая левобережье Днепра.

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